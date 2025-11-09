獨/日本東北規模6.7強震「極近311地震震央」 郭鎧紋：主震可能還沒來
記者高珞曦／綜合報導
日本東北地區三陸近海在當地時間9日傍晚5時3分發生規模6.7地震，最大震度達4級，地震專家郭鎧紋示警，這起地震和2011年311東日本大地震有諸多聯繫，台灣民眾未來3天內需留意規模7以上地震，也應留意海嘯警報的相關訊息。
據日本氣象廳觀測資訊，東北三陸近海（三陸沖）9日截至當地時間晚間7時11分（台灣時間9日晚間6時11分），僅該處就發生共18起地震，規模4.6至6.7，其中最強的是傍晚5時3分的規模6.7地震，岩手縣、宮城縣最大震度達4級。
同時日本氣象廳針對岩手縣沿岸發布海嘯警報，直到當晚8時15分才解除，但因海水仍有小規模潮位變化，當局仍不建議民眾接近海岸線，且三陸近海在約未來1週仍可能發生震度4的地震。
前中央氣象局地震測報中心主任郭鎧紋告訴《中天新聞網》記者，從2025年11月9日這起規模6.7的三陸近海地震紀錄可見，其震央位置和2011年造成重大傷亡的311東日本大地震非常接近，都在日本海溝周圍。而在311大地震發生前2天，也就是3月9日，三陸近海發生規模7.3地震，距離之後的311規模9.0大地震震央僅約40公里。
郭鎧紋說，根據過往經驗，日本海溝附近的地震大多先有前震，再發生主震，這次三陸近海發生規模6.7地震，難以此斷定這起規模6.7地震就是主震，又或者是這波能量釋放事件的最大紀錄。
加上現在正是國人到日本賞紅葉、泡溫泉的季節，郭鎧紋建議，應按東日本大地震之例，國人在未來2天至3天要注意規模7以上的地震，甚至時刻留心有關單位是否發布海嘯相關訊息。
