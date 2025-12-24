獨／早餐沒吃先被嚇醒 民眾驚見「麵包裡有蟲」衛生局介入調查

麵包驚見蟲蠕動！民眾嚇壞控店家態度消極，衛生局介入調查

台中一名民眾在麵包店購買5個麵包，隔天卻驚見麵包內有蟲蠕動，嚇壞立即通知家人別吃。反映店家時，對方竟稱這是「正常現象」，態度消極，直到看到照片影片證據才願意退款。事件曝光後，店家態度大轉變表示會登門道歉，並強調店內清潔消毒工作嚴謹，台中衛生局已介入調查此事。業者解釋，若放置區有果蠅，「有可能帶著卵直接接觸麵包，在上面孵化」，約需24小時。店家坦言將檢討所有流程，目前已與消費者達成和解。

台中市一名民眾在當地一間麵包店購買了5個麵包作為隔日早餐，卻在隔天早上驚見麵包內有米黃色蟲子蠕動，讓她嚇壞了。事件發生在21日下午近4點，當事人的母親購買了麵包後，隔天發現包裝內有蛆蟲，立即通知家人不要食用。民眾向店家反映時，店家起初表示這是正常現象，稱是果蠅，態度消極，後來才退還兩個麵包的費用。事件在社群平台曝光後，店家態度轉變，表示將登門道歉，並強調店內清潔消毒工作嚴謹，台中衛生局已介入調查此事。

當事人表示，她的母親在早上較早前往公司上班後，緊急傳訊息告知麵包不能食用，並附上照片顯示麵包中有蛆。在起司大蒜麵包的包裝內，右下角可見一隻活潑蠕動的米黃色蟲子，而另一個肉鬆麵包上同樣發現蛆蟲。當事人下班後立即帶著問題麵包回到店家反映，但店家最初的反應令人不滿。

當事人指出，店家一開始反駁說那只是果蠅，這是很正常的現象。直到她出示照片和影片證據，店家才不情願地詢問是要換新麵包還是要退款。雖然店家最終退還了兩個麵包的金額，但民眾對店家的衛生管理仍存有疑慮，於是在23日將此事發布在社群平台上。

店家得知事件曝光後，立即表示會親自登門道歉，並向記者私下說明店內清潔消毒工作非常嚴謹，但由於麵包售出後放在消費者家中一晚，他們尚不確定問題出在哪個環節。其他烘焙業者林先生解釋，如果放置區域有果蠅，確實有可能在麵包上產卵。他表示：「如果是果蠅的話，有可能是帶著卵的，剛好在裸露的麵包上面，然後直接接觸，所以它直接就在上面孵化，這是有可能的，可是它還是需要一點點時間。」據了解，果蠅卵大約需要24小時左右就會孵化。

麵包店回應表示，他們每兩週都會請外包公司進行清潔消毒，並承諾會誠心審慎檢討所有流程，目前已經與消費者達成和解。台中衛生局則表示，他們將前往現場稽核，確認店家是否如其所聲稱的那樣清潔消毒工作嚴謹。

