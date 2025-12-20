獨／昔在餐飲集團建教合作惹事？ 同學：有遭退實習

張文高中就讀桃園楊梅一所綜合高中的餐飲科。（圖／東森新聞）





冷血犯案的張文，他高中時的照片曝光，過去他就讀桃園楊梅一所綜合高中的餐飲科，同學表示，雖然印象中他比較孤僻，但如果有人有難，他第一時間會挺身而出，也會跟同學一起出遊到福隆看沙雕，從來沒想過他畢業後變了一個人。

斜瀏海金屬框眼鏡，穿著廚師服，無神看著鏡頭，他就是這回犯下的恐攻的張文。今年27歲的他，幾年前還在就學時的照片曝光，當時他坐在教室裡拍下照片，誰也沒料到，他會跑到人來人往市區犯下重案。

張文高中就讀桃園楊梅一所綜合高中的餐飲科，印象中的他，性格雖然比較孤僻，但同學有難，第一時間會出面協助。只是畢業後，為何性格360度大轉變，從熱心形象，變成冷血殺人魔，犯下這起恐怖攻擊案。

校長透露，張文在民國102年入學，就學期間平均分數都超過85分，成績不差，25次嘉獎、4次小功，出缺席正常，也沒有曠課記錄，平日與同學和睦相處，沒有不良之事蹟，對於這樣的消息感到很意外。

張文揮刀不眨眼，是否因為就讀餐飲科，選擇他最熟悉刀具當作犯案武器，現在他的犯案動機，檢警抽絲剝繭要來釐清。

