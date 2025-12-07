獨／是妳也是你！偽女闖中興大學社辦 狂偷14萬財物落網

中興大學校園竊案！一名23歲陳姓男子假扮女裝，多次闖入校內社團辦公室行竊，總計偷走近14萬元財物。警方經過5天埋伏，終於在台中市區將其逮捕。調查發現，嫌犯作案後習慣騎乘Ubike逃離現場，身上還背負4條竊盜前科，贓款已被花用殆盡。

是妳也是你！偽女闖中興大學社辦，狂偷14萬財物被逮。(圖／TVBS)

中興大學的同學可以鬆一口氣了，前幾天報導過有男子扮女裝，闖入校園狂偷，得手將近14萬財物，警方調監視器，發現竊賊騎Ubike犯案，員警埋伏在站點5天，終於逮到人，竊賊是一名23歲陳姓男子，落網時也是女裝打扮，身上卻有4條竊盜通緝在案。

這名身形瘦弱、戴著棒球帽、穿豹紋長褲和漆面厚底皮鞋的陳姓男子，闖入中興大學社團辦公室行竊。(圖／民眾提供)

警方調查發現，這名身形瘦弱、戴著棒球帽、穿豹紋長褲和漆面厚底皮鞋的陳姓男子，曾於11月23日和12月2日，共三度闖入中興大學社團辦公室行竊。他從地下一樓偷到四樓，盜走學生社費、相機、底片以及3台筆電，總價值近14萬元。目擊民眾表示，這位竊賊乍看之下像是女性，實際上是一名23歲男子，雖然他扮女裝的選擇無可厚非，但以此為掩護從事犯罪行為則令人無法接受。

竊賊乍看之下像是女性，實際上是一名23歲男子。(圖／民眾提供)

警方接獲報案後立即展開調查，透過監視器發現竊賊每次作案後都騎乘Ubike逃離現場。進一步分析監視影像，警方發現嫌犯在德化街和梅川東路附近出現行蹤斷點，而該處恰好有Ubike站點。正義派出所副所長簡國和表示，23歲的陳姓男子沒有工作也沒有收入，便利用年輕外表混入大學校園行竊。

經過5天的不眠不休埋伏，警方終於在嫌犯住處附近將其逮捕。(圖／民眾提供)

經過5天的不眠不休埋伏，警方終於在嫌犯住處附近將其逮捕。逮捕過程中，3名便衣警察將嫌犯圍住進行盤查超過半小時，而陳姓男子則顯得從容不迫，翹腳坐在椅子上，態度坦然，彷彿早已預料到自己會被逮捕。警方在搜查嫌犯住處時找回部分贓物，但贓款已被全數花光。經查，陳姓男子身上背負4條竊盜通緝。

