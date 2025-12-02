獨/暴增5成！「癌王」存活率僅15% 名醫揭「左腰痠」是警訊

胰臟癌在台灣發生率持續攀升，較10年前增加近五成！對此，禾馨民權內科診所院長林相宏醫師指出，胰臟癌被稱為「癌王」，主因是其五年存活率僅10-15%，遠低於其他常見癌症。

禾馨民權內科診所院長林相宏醫師受中天新聞《健康我+1》頻道訪問指出，胰臟癌確診人數逐年增加，雖然近期在癌症發生率排名從第10名降至第11名，但死亡率卻從第8名上升至第7名。「胰臟癌的一個特色是發生率並不是很高，但是它的死亡率很高，發生人數每年還是在增加中。」

2024年台灣十大癌症死因排行。（圖／中天製圖）

「胰臟癌會被叫做癌王，就是因為它的五年存活率是最低的，僅10-15%左右，這個數字相對於其它癌症其實是非常非常低。」林相宏醫師解釋，相較之下，大腸癌基本上都有60-70%以上，甲狀腺癌、乳癌等都有到9成以上。

林相宏醫師指出，胰臟癌早期症狀不明顯，多數患者是意外被發現。「真的有症狀而來求醫的，基本上70-80%都是沒辦法手術，可以手術只有15-20%左右。因為它的症狀真的不明顯，等它開始有腰背酸、吃不下、體重下降的時候，常常都已經腫瘤很大。」

許多患者回想初期症狀時，常提到上腹部不舒服，類似胃痛但吃胃藥效果不佳。林相宏醫師特別提醒，「因為胰臟在胃的後方，比較靠近背後，所以有的人都會提到胃後面的中間的背的地方也有一點點痠痠的，甚至左腰有一點痠。」

林相宏醫師提醒，胰臟癌患者常被誤診為胃病。「病人可能覺得胃很不舒服，去做了胃鏡，醫生就會跟他說你胃就有點發炎，可能也胃食道逆流，我們先吃個藥吃個三個月看看，然後才發現好像都還沒有辦法改善，到最後才會想起來是胰臟的問題。」

胰臟癌有年輕化趨勢，林相宏醫師表示「胰臟癌的年紀其實是在下降年輕化中，這是一個非常明顯的趨勢。我們定義比較年輕的胰臟癌是小於55歲的，這個族群的比例在上升，已經拉到了快要10-15%。」他分享曾治療過30歲和40歲的年輕患者，兩人都有吸菸習慣。

「因為它症狀不明顯，所以腫瘤被發現的時候大部分都已經擴散到附近的淋巴。」林相宏醫師解釋，「有一半左右都已經是第四期有轉移的狀況，所以開刀也切不乾淨了。」

針對預防，林相宏醫師建議控制血糖、戒菸酒、避免肥胖是關鍵。「以飲食來講，肥胖的話，跟胰臟有相關的紅肉，尤其是燒烤、油炸的高熱量東西，都是增加胰臟癌的風險。」他強調，規律運動、多攝取富含維生素B6和葉酸的綠色蔬菜，如菠菜和花葉菜，都是預防胰臟癌的有效方法。

