獨／曾捲產權糾紛！行天宮老字號麻糬 1/1起漲價

明年一月起，一顆麻糬從12元漲到14元。（圖／東森新聞）





又有美食漲價，行天宮人氣麻糬名店先前捲入住戶跟管委會的土地所有權糾紛，跟其他三家店被法院判決要撤離，今年8月重新復業，最近業者公告，明年一月起，一顆麻糬從12元漲到14元，業者澄清跟租金無關，單純不敵食材成本漲。

行天宮周邊巷子，這間攤位才剛在準備，現場就出現排隊人潮。半個手掌大的麻糬裹上厚厚花生粉，再依序遞給客人，這銅板價點心，饕客一買就是好幾顆。

在地經營超過20年的老字號麻糬店，過去主打便宜又大顆，不過近期業者宣布，將從明年1月1號起，將從原本的12元漲到14元。

廣告 廣告

消費者：「剛看到很多人在排隊，想說也來排排看好了，我覺得滿合理的，因為現在東西都一直漲，他漲2塊我覺得還行，因為我覺得14塊滿合理的，還可以接受。」

大多民眾聽到漲價消息多半還可以接受，畢竟店家開在市中心，台北行天宮附近，加上他的麻糬份量也不小，幾乎跟拳頭一樣大。不過業者宣布漲價，不少消費者聯想，會不會跟過去繳錯房租有關。先前傳出租金繳錯房東10年，金額高達百萬元，一度遭判搬離，也歇業一段時間，後來低調證實有談妥復業。

客家麻糬店業者吳先生：「其實一直有這個念頭（漲價）很久了，但是就是考慮到經濟消費方面，我們都一直維持原價，然後這一波又漲，我們的食材很多都又漲了一波，所以我們才決定漲價。」

業者坦言，從開業至今，一顆麻糬原本賣10元，20年來只調漲過一次，變成12元。不過近幾年食材成本持續上升，漲了將近兩倍，加上人事費用增加，業者才決定從明年起調漲2元。即便麻糬將調漲，但對老顧客而言，份量只要不縮水，味道沒變勉強可接受。

更多東森新聞報導

通貨膨脹頂不住！日文具大廠百樂「熱銷產品」漲價了

荷包又失血！記憶體缺 蘋果、安卓手機恐漲價降規

東森深度周報／萬物齊漲！便當破百成常態 連自煮都難省錢

