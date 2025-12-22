獨！ 曾與鄭捷車廂對視 郭廣賢憶：神情怪異露詭笑

台北市 / 綜合報導

張文上週五(19日)在台北車站及中山商圈，發動隨機攻擊事件，震驚國際社會。事發後不少人回想起11年前的，鄭捷捷運隨機殺人案，還將2起案件進行各種對比；而我們也獨家訪問到，當時曾經與鄭捷在同節車廂，有過多次對視的郭先生，他除了透露鄭捷行兇前的怪異神情，更以自身遭遇向呼籲大眾，請勿檢討人群為何不反抗。

穿著紅色上衣，被員警制服坐在地上，這是2014年，鄭捷犯下捷運隨機砍人案，當時冷血無情的畫面，時隔11年，北捷再度發生隨機殺人案，看在曾經，跟鄭捷同車廂的乘客，郭廣賢眼中記憶猶新。

鄭捷同車乘客郭廣賢說：「用很奇怪的眼神打量著我，還有帶有一點詭異的笑容。」回憶起當時，在捷運車廂裡跟犯案前的鄭捷，至少有3次的眼神對視，就算11年過去，對於鄭捷的詭異神情，印象深刻。

鄭捷同車乘客郭廣賢說：「我那時候覺得他可能精神不太正常，我很擔心他會打我，我有很清楚的看到他，用同樣詭異的眼神，打量車廂裡面每一個人。」所幸郭先生當時下意識提前下車逃過死劫，但還是留下不少陰影，如今再次發生憾事，郭先生以親身經驗，提醒捷運族要提高警覺。

鄭捷同車乘客郭廣賢說：「我覺得有些人是比方說看風景，或是看什麼，大家都有一個固定的目標，但那個目光一直很游移，然後到處四處打量別人，而且露出詭異表情的，我覺得就要特別小心。」

而面對張文隨機殺人案，有外界質疑，受害者當下為何不反抗，郭先生強調，一般人在極度恐懼之下，只想逃生是本能，呼籲外界停止檢討受害者，鄭捷同車乘客郭廣賢說：「就算我今天在中山，碰到這樣的情況，我覺得我也只是會觀望一下而已，就可能真的是到看到刀子揮過來，我才會真的害怕想要離開，台灣相對是安全很多的地方，所以其實要更加小心，不能太怠慢。」

台灣長年以來，都是「治安極佳」的社會氛圍，不免讓人降低警覺心，如外出時還是得多注意周遭環境，以防突發狀況發生。

