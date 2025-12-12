獨／有有企圖？銀樓地下室突遭「鑽洞破壞」老闆擔憂 裝修業者：結構問題

新北三重銀樓地下室被鑽洞破壞。（圖／TVBS）

新北三重一間銀樓地下室遭鑽洞事件引發爭議，銀樓老闆休假返回店面時發現地下室地板散落磁磚碎片，抬頭一看竟有一個小洞，懷疑隔壁正在裝潢的店家有不良企圖。裝修業者則解釋，此事源於建築結構問題，兩間店面的1樓和地下室部分區域重疊，他們在施工過程中不慎鑽透牆面，並非刻意行為，且願意協助修復受損區域。

新北三重銀後地下室被鑽洞破壞。（圖／TVBS）

銀樓老闆返回店面時，發現地下室環境異常，地板上滿是磁磚碎片。仔細檢視後，他赫然發現天花板被鑽了一個洞，還能清楚看到裸露的水泥。這讓他既生氣又憂心，質疑對方是否有意圖侵入店內竊取財物，「挖我的洞、牆壁，你是有什麼企圖？你想要進來拿我的財物嗎？」

這間位於新北三重天台廣場的銀樓，地下室牆面被鑽破的位置正好對應隔壁正在裝潢的店家施工區域。銀樓老闆表示，施工方應該事先有測量，卻恰好避開樑柱鑽了一個洞，這讓他懷疑是否有所預謀。他擔心這只是開始，未來可能會有更大的洞被鑽出，甚至大到足以讓人爬進來。

對此，裝修業者透過電話回應，解釋這是建築結構問題造成的誤會。他表示：「我才能了解到說我們的1樓跟他們的地下室有一部分是重疊的，它並不是因為感覺它大樓蓋起來是有點歪斜的，所以我們在鑽我們1樓靠近牆壁的地方的時候，那個地方其實是他們地下室的天花板。」裝修業者還說：「她就是沒事要找事的，我們不會去主動惹她。」

裝修業者進一步解釋，鑽洞的目的只是為了走管線，並非刻意鑽到銀樓。他強調如果真有不良意圖，不會只鑽一個連兩根手指都無法通過的小洞。業者也表示願意協助修復受損區域。

然而，由於鑽洞位置恰好在銀樓地下室，這難免讓經營貴重物品的店家感到緊張和不安。

