獨／李亞萍爆失智首露面！半夜「以為要工作」化妝出門 竟喊余天「爸」

藝人李亞萍自爆有輕微失智症後，首次公開露面參與錄製綜藝節目，與兒子余祥銓及媳婦柔柔一同出席。雖然李亞萍氣色看起來不錯，但她坦言症狀時有發作，包括暈眩、分不清情境等狀況，需要服藥控制。接受《TVBS新聞》專訪時，母子間的互動也透露出失智症對家庭關係的影響，余祥銓表示希望透過增加母親與人群的接觸，避免病情惡化。

李亞萍爆失智後露面，接受《TVBS新聞》訪問。（圖／黃城碩攝）

李亞萍向《TVBS新聞》分享了自己近期的健康狀況，她提到在錄影前幾天曾出現暈眩症狀，「不能看下面，看下面就天旋地轉」。她還描述有一天突然感到奇怪，需要去廁所時，走路走到歪七扭八。雖然外表看起來精神不錯，但李亞萍承認自己的症狀時好時壞，前一天還誤以為自己在三萬人的表演場地，清醒過來時卻發現自己身上還穿著睡衣。

失智症也影響了李亞萍對人物的辨識能力，有時她會把余天稱為「爸」。當被問及這種情況時，余祥銓解釋道這是母親失智的前兆，會分不清情境，但家人並不擔心她會走失。反過來，余祥銓卻被母親虧說即使設了八個鬧鐘都無法準時起床。

李亞萍和兒子余祥銓在鏡頭前鬥嘴。（圖／黃城碩攝）

關於失智症的嚴重程度，余祥銓表示目前情況屬於輕微失智，需要服用一顆藥物控制，「可是不能拖下去」。訪問中也提到李亞萍曾在先前的採訪中表達對余祥銓頂嘴的不滿，甚至以分家為由表達不滿，兩人在鏡頭前微微上演家庭戰爭。當談到母子溝通問題時，余祥銓承認自己的說話口氣有時會讓母親不開心，但他認為都是小事情，表示目前最重要的是讓母親多接觸人群，避免病情惡化。

