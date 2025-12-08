獨／板橋府中商圈氣爆！距離僅6公尺「受災戶慘況曝」 牆變形、鎖頭壞

新北市板橋區重慶路府中商圈附近發生氣爆意外，雖非事發第一現場，但鄰近住戶仍受到嚴重波及。距離爆炸地點僅約6公尺的對面大樓，有3戶住家遭受嚴重損害，其中一戶室內如同被炸過般狼藉，家具倒地、玻璃碎片四散、生活用品噴灑各處，電器設備也不同程度受損。爆炸威力之大，使得窗戶玻璃碎片直接刺穿對面住家，門鎖被震開，牆壁出現裂痕，甚至連排油煙機都從天花板掉落。

府中商圈氣爆，對面住戶被波及。（圖／TVBS）

當氣爆發生時，一位住戶正坐在書桌前，突然感受到巨大震動，他形容「感覺像炸彈一樣，震很大，整個全部震，門也震壞」。爭鮮和定食8餐廳的窗戶在爆炸瞬間炸飛，直接射向對面大樓，造成2樓和3樓共3戶住家受到波及。住戶指著受損的地方說：「這個牆都整個炸，震裂」，廚房的排油煙機也因強大氣流而掉落。

廣告 廣告

窗戶被玻璃刺穿破洞，門把被震到損壞。（圖／TVBS）

住戶家中的孩子當時正在睡覺，被爆炸聲驚醒並尖叫。住戶回憶爆炸情況時表示：「炸進來的樣子，整個玻璃四散，上面好像有一些玻璃飛到上面」，他認為可能因為有高低差的關係，玻璃碎片沒有直接彈向家人，所幸孩子們都沒有受傷。

受波及住家距離爭鮮、定食8僅6公尺。（圖／TVBS）

住家內部的神明廳同樣受到影響，直到隔日早晨，住戶仍來不及整理滿目瘡痍的家園。原本平靜的夜晚被這突如其來的爆炸震得天翻地覆，雖然住戶最大的慶幸是家人都平安無恙，但仍心有餘悸。面對住家結構可能因此改變的狀況，住戶們依然提心吊膽，擔憂後續可能帶來的安全隱憂。

更多 TVBS 報導

疑鋼瓶瓦斯外洩！板橋府中商圈氣爆釀5傷 工務局曝最新狀況

彰化溪湖凌晨惡火！102歲人瑞困臥室亡 孝子睡沙發照顧命危

後座掛1.8米長物品！騎士嚇到摔車慘死 他這原因獲無罪

酒館遇未成年少女…相約旅館聊天 宜蘭男「說不碰卻硬上」慘了

