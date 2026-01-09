獨／查緝穿雲箭有爭議 判決有無罪差很大

記者王乙徹／調查報導

警方過去兩年大舉查緝穿雲箭，但判決不一定有罪引發爭議。（圖／警方提供）

來自對岸的「穿雲箭」在2024年在電商平台販售引發關注，該器械類似鋼筆槍擊發火藥後可射出子彈．被刑事警察局認定具有殺傷力，警方一度行文中小學提醒校方與學童注意避免違法，數位發展部也要求平台將商品下架，但仍有不少民眾購入觸法，甚至有警員買來把玩被查到遭記過處分，但也有人獲判無罪，警方大舉查緝也引發是否有灌績效的爭議。

穿雲箭長約12.23公分，直徑約0.15公分，《三立新聞網》追查，該器械最早在2018年就出現在國內，2024年更大舉在電商平台上架，價格從幾十元到幾百元不等，一般民眾很容易認為是玩具買來把玩。

專業訓練用槍械製造商魏一鳴分析，該器械內部有一隻撞針，以彈簧蓄力扣住在筆型金屬管內，手動撥開後撞針往前撞擊裝有紅色塑膠底火的構件，火藥爆炸的力道將塞在金屬縮口的子彈射出，因為使用火藥為動力，被認定為具有殺傷力。

訓練用槍械製造商魏一鳴認為槍砲殺傷力審議應該有公正第三方參與。（圖／記者王乙徹攝）

《三立新聞網》追查，2024年到2025年間，國內為防堵穿雲箭遭流入大舉查緝，2025年刑事局查獲非法收租集團，租借電商平台帳號販售包括穿雲箭在內的非法商品，疑似拿來恐嚇被害人；2024年高雄一名警員購入3把穿雲箭遭查獲被依法函送並記過處分。

相較於虎航機師遭判刑1年，過去案例中不乏最終無罪的判決，南投一位民眾嫌夜間鳥叫聲太吵買來想要射鳥，但沒有射過2025年獲判無罪，早在2018年更有判決顯示，男子購入穿雲箭後以木工鐵釘試射卡住就沒再使用，被認為不知道具有殺傷力而無罪。

有罪無罪不一的判決成為穿雲箭在國內另類爭議，另外，高雄曾有一個分局查獲76件的紀錄，甚至超過個別縣市一整年查獲的數量，更遭質疑是灌績效，魏一鳴認為，該器械在中國販售稱為鞭炮發射器，因為構造簡單若企圖添加更多火藥改造，擊發時回火恐怕會先到自己，理論上了解槍械的人不會拿去改造。

魏一鳴直白地說，穿雲箭對社會治安的影響是零，不會有人拿去犯案，且對岸槍枝管制嚴格仍能自由買賣，反而是台灣管制讓不少人以為是玩具買來卻誤觸法令，因為穿雲箭構造雖簡單卻符合警方的槍械認定標準，未來想杜絕爭議，建議未來槍砲彈藥管制審議會能多納入公正第三方或民間人士意見。

