獨／柯文哲的肉中刺要換人了！傳吳滄俯將接北市政風龍頭 廖常新掌桃市政風處

前台北市長柯文哲陷入京華城弊案訴訟泥淖，這起世紀大案的啟動關鍵，起源於台北市政府政風處所做的行政調查報告，經台北地檢署詳閱後研判全案可能有犯罪嫌疑，進而大動作偵查，猶如柯文哲的肉中刺，一度在法庭上發飆。FTNN掌握，北市府政風處長高伯陽即將調職，原職傳將交棒給桃園市政府政風處長吳滄俯，至於吳滄俯所留下的職缺，不排除由經濟部政風處長廖常新接任，暫定1月16日交接。

桃園市政府政風處處長吳滄俯傳將接任台北市政府政風處處長。圖取自桃園市政府網站

我國採「政風一條鞭」制度，即政風人員雖然配屬在各機關，但人事的運用與調任還是掌握在法務部手中，此種設計導致政風人員須向兩個老闆負責，一是法務部長，二則是所屬機關的首長，也因為如此，機關首長考量政風主管並非自己任命的親信，遇到棘手的案件時，多會把請相對公正的政風人員協助調查，以昭公信，京華城弊案即為典型例子。

2024年間，柯文哲遭檢舉圖利京華城重建案容積率，引發軒然大波，台北市長蔣萬安快刀斬亂麻，火速責請當時的政風處長林炤宏(現任廉政署副署長)組成團隊進行行政調查，報告結果除了交市府內部審閱，並同步送請北檢參酌。北檢分析後，發現京華城案的容積獎勵案起死回生，之後一路綠燈放行，不只不符合正常的行政程序，也沒有其他都市更新或是都市計畫的案子有相同的途徑，等同北市府為其量身訂做、個案打造，圖利的罪嫌大幅提高，因而決定啟動偵查。

由於檢察官不是行政官出身，不了解公務體系的運作模式，必須透過政風處的調查報告，才能逐漸了解北市府的行政流程與文化，並從中得出京華城容獎是否涉及不法的心證，因此，政風處的意見就至為重要，也因有了這份關鍵報告，左右了檢察官的心證，辦案團隊經過討論，拍板發動大規模的搜索與約談，擴線追查，最終聲請羈押柯文哲獲准，2024年底起訴，2025年底審結，定今年3月26日宣判，引發台灣政界的滔天巨浪。

柯文哲擔任台北市長期間，從不掩飾對政風處的不滿，遇到不甩他權威的政風處長林炤宏，屢屢爆出火花，兩人不只曾在內部會議脣槍舌劍，甚至公開在台北市議會針鋒相對。2022年6月9日，柯文哲在議會被問到殯葬處弊案，嗆林炤宏：「你們最好把殯葬處的政風室人員全部一起處理，不然你會很麻煩我跟你講」；林炤宏反駁：「政風的好壞，其實不能完全靠政風單獨」。柯文哲被激怒，當場開噴：「不然你政風撤掉算了！」林炤宏再駁：「我覺得市長這樣的做法，不是很完全跟實際的情形相符」，導致柯理智線斷裂大罵：「我沒有叫你講話！」

京華城弊案訴訟期間，林炤宏調任廉政署副署長，北市府政風處長一職由當時的台南市政府政風處長高伯陽接任。而後北檢在台北地院論告時，再度提出致命證據，即京華城重建案的「京華廣場」完工示意圖，上頭除有沈慶京親筆註記，還有柯文哲親筆書寫「TO：彭副，京華城對容積率應該死心了，只希望行政流程加速，讓他們早日完工就可以了」的黃色便利貼。

看到檢方提示的黃色便利貼，柯文哲當庭情緒失控，痛罵「台北市政風處長期在給我做政治偵防」，質疑政風處從哪取得這些資料；柯文哲的律師鄭深元則聲明異議，主張政風處只能行政調查，沒有偵查權限，違法刺探的資料的沒有證據能力。審判長江俊彥諭知，柯文哲寫了便利貼交給台北市副市長彭振聲，附在行政檔卷屬合理，政風處查得資料再函覆檢方，手段亦合理，駁回異議。

政風處雖然是自己的下轄機關，但對柯文哲而言，卻猶如肉中刺，讓他芒刺在背；不過對蔣萬安來說，政風處卻是他展現中立調查的好單位，不僅京華城案，舉凡北投士林科技園區（北士科）T17、T18設定地上權案、萬大魚果市場減項發包案、基泰大直施工損鄰案、台智光案等多起重大矚目案件，蔣萬安都責請政風處進行行政調查，可見他對政風處的倚賴程度，其重要性不言可喻。

FTNN調查，退輔會政風處長王文信即將屆齡退休，遺缺可望由北市府政風處長高伯陽接任，而高所留下的北市府政風處長一職，傳將交棒給桃園市政府政風處長吳滄俯；至於吳滄俯的桃園政風龍頭，不排除由經濟部政風處長廖常新接任。

經濟部政風處廖常新處長(左一)傳將接任桃園市政府政風處處長。圖取自台灣電力公司網站

吳滄俯與高伯陽均曾擔任過經濟部政風處長，而今高調任退輔會，吳滄俯改任北市府，廖常新由經濟部政風處長升任六都之一的桃市府政風處長，三人遷調還算符合過往慣例，並未背離常規。此外，新北市政府政風處長尹維治也將屆齡65歲退休，其所留下的職缺，由財政部政風處長許家錦接任的機率不小。

據悉，行政院已收到人事議案，內部除了要進行適任性審核，也要跟蔣萬安、桃園市長張善政等機關首長溝通，避免在未告知的情況下逕行派任，引發衝突。行政院與各機關首長溝通後若均無意見，審核通過，近期就可發出派令，暫定1月16日生效。

