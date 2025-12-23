獨／柴山獼猴闖「市中心」！ 商辦大樓狂竄 住戶嚇壞：很大隻

一隻大獼猴出現在苓雅區信義國小附近的商辦大樓，居民發現後立即通報尋求協助。（圖／TVBS）

高雄柴山一帶的獼猴跑進住宅與中山大學宿舍已經見怪不怪，現在竟然有一隻獼猴闖進市中心，地點就在苓雅信義國小旁的商業辦公區，住戶全嚇壞緊急撥打1999協助，據了解，這隻獼猴可能遭猴群排擠，才逃到距離柴山走路2小時遠的市中心求生存。

高雄市中心近日出現罕見的野生獼猴蹤跡，讓當地居民措手不及。這隻獼猴被發現在苓雅區信義國小旁的商業辦公區活動，與柴山相距甚遠，讓住戶十分驚恐。目擊住戶表示，獼猴原本已爬到家中信箱，看到人後迅速跳上屋頂逃走，住戶擔心這隻體型較大的獼猴可能會傷人。

住戶發現獼猴後立即撥打1999求助。人員抵達現場後在大樓內外搜尋，但已不見獼猴蹤影。里長也緊急透過廣播系統提醒附近居民注意安全，以防獼猴具有攻擊性。根據地圖顯示，這隻獼猴出現的地點距離柴山約4.7公里，若靠步行需花費近2小時時間，顯示這隻獼猴不畏人群，長途跋涉來到市中心。

農業局委外人員解釋，從行為模式來看，這隻獼猴應該是「獨猴」，已經脫離原本的猴群，很可能是被群體排擠，即使返回原棲地也會繼續遭到排斥。為了生存，這隻獼猴才會遠離柴山區域，一路逃到人口密集的市中心尋找食物。

截至目前，這隻獼猴自5月20日被發現至今已在市區躲藏四天。農業局表示，如果獼猴沒有攻擊性，將使用麻醉針捕獲後放回山上；但若具有攻擊性，則可能只能採取驅趕措施。相關單位也提醒民眾，遇到野生獼猴時應保持安全距離，並立即通報1999尋求專業協助處理，避免不必要的危險發生。

