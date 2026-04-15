獨/桃園慘烈事故！妙齡女遭大車輾爆頭「當場斷魂」

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最新消息，桃園市桃園區的國際路一段上，今（15日）發生慘烈死亡車禍，一位妙齡女子不明原因遭聯結車輾過頭部，當場爆頭腦漿四溢，外加全身多處骨折當場慘死。

車禍現場。 （圖／網友 Chi Chi 授權提供）

據目擊的網友Chi Chi表示，上午約8點半左右騎車路過時發現，消防隊後來就趕來了。消防局則指出，是在上午8點46分接獲報案，獲報後立刻派遣第一大隊中路分隊趕來，現場是一位年約30歲的女子，被聯結車輾過頭部，現場明顯死亡未送醫，轉由轄區警方處理。

車禍現場。 （圖／網友Chi Chi授權提供）

消防局此次任務共派遣4位消防救護員、2輛救護車，該名女子被輾到腦漿四溢，死狀悽慘，但事發的確切原因是撞擊導致女騎士摔車被輾過，或是先自摔讓聯結車反應不及，仍有待警方進一步調查釐清。

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車禍現場。 （圖／網友Chi Chi授權提供）

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