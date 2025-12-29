獨／桃園新建社區入住4年牆壁裂！住戶控1坪僅賠660元

近年來，桃園市龜山區一處新建住宅社區出現嚴重結構問題，引起居民極大憂慮。這棟住宅僅入住3至4年，便出現牆壁嚴重裂縫、碎屑掉落等情況，甚至有裂縫大到可以插入一張卡片。問題源於距離不到20公尺的新建案施工，已影響120多戶居民。雖然桃園市府已列管此案，要求建商與住戶和解才能繼續銷售，但建商提出的賠償方案與實際修繕費用相差懸殊，使居民陷入困境。

新建案住戶才搬進去４年，就出現裂縫，裂縫甚至大到可以插一張卡。（圖／TVBS）

牆壁上的裂縫狀況十分嚴重，不僅有明顯的高低差，甚至有些地方裂縫延伸成長長一條。一位住戶表示，他們家的窗框已出現裂縫，且靠近外牆的位置讓他們擔心問題會進一步惡化，甚至延伸到主臥室和孩子的房間。對於花大錢購買的新房子出現這種情況，住戶們感到非常失望和擔憂。

除了牆壁裂縫，這棟住宅還曾發生隔壁建案的鋼筋掉落砸到地板的危險事件。這些問題已持續2年多，嚴重影響居民的居住品質和安全感。根據調查，造成損害的原因是附近不到20公尺的新建案施工所導致。

雖然已經進行第三方鑑定，但鑑定結果讓住戶們無法接受。建商僅願意賠償每坪660元，然而實際詢問修繕費用後發現，光是請包商來修補，師傅一趟車資就要300元，而修補1坪的費用更高達萬元。

一位裝修承包商解釋，實際修繕並不是按坪數計算，而是根據案件需要的出勤次數、工錢和材料費用來計算。住戶們則認為，技師公會應該更了解有人居住和空屋的裝潢方式是不同的，但卻忽略了住戶的部分訴求，顯示評估過程存在問題。

住戶們表示，他們只是希望擁有一個安穩的家，但現在每天看著牆上的裂縫都提心吊膽。他們呼籲相關單位能正視問題，別讓居民生活在恐懼之中。對這些住戶來說，房子不僅是一筆重大投資，更是他們和家人生活的重要場所，如今卻因施工不當問題而無法安心居住。

