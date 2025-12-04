獨／桃機載妻、岳母「見警揮手」 以為要他快走急開離 慘收罰單

民眾桃機載家人見警揮手開離，慘收罰單。（圖／TVBS）

桃園機場外接人卻收到拒絕受檢罰單事件，引起一名新北市民陳先生強烈不滿。陳先生在10月7日前往桃園機場第二航廈接太太和岳母時，因臨時併排停靠，見航警揮手示意，誤以為是要求他立即離開，便先行駛離現場，繞了一圈後才返回接人，卻被認定為拒絕盤查，遭開罰2萬4000元並吊扣駕照6個月。此事件引發雙方各執一詞的爭議，陳先生因工作需要開車而深受影響，已提出申訴，強調航警手勢不明確導致誤解。

民眾桃機載家人見警揮手開離，慘收罰單。（圖／TVBS）

陳先生描述當天事發經過時充滿委屈，他表示：「我接到行李還沒接到人，他叫我去旁邊停，旁邊就已經有車子了。聲音廣播很大聲，我就看到警察，我就先跑了。」事後，陳先生收到罰單，上面寫著「拒絕停車受檢逃逸」，讓他感到困惑，強調自己「有開窗戶下來，怎麼會拒絕盤查」。

廣告 廣告

這張罰單對陳先生的生活造成嚴重影響。他表示：「給我吊扣駕照六個月，我工地都要跑，我要開貨車，我為了這張駕照，我全部工作我都丟掉了。」因此提出申訴，指出航警手勢不明確，難以分辨是「攔停」還是「指示接受檢查」，造成誤解，認為不應要求駕駛負擔「必須解讀出攔停意圖的」責任。

對於陳先生的指控，航警局保安警察大隊分隊長蘇峯億則有不同說法。蘇峯億表示：「該車車輛車窗已經搖下，現場員警就以口頭方式告知該違規車輛要駕駛靠邊停車，並且出示駕行照，唯該駕駛人不予理會，就逕行將車輛駛離，並且將欲接載的乘客遺留於道路上。」

在此事件中，航警和民眾各說各話，真相為何仍需進一步釐清。當事人陳先生堅稱是誤解，而航警則認為駕駛明知故犯，雙方說法存在明顯差異，有待相關單位進一步調查處理。

更多 TVBS 報導

路邊有陷阱！竹東「排水坑洞」害國二生摔骨折 頻傳意外

退休校長攀玉山殞命！家屬南下慟認屍 領隊恐涉過失致死

黑煙直竄！金門廢機車貨櫃突燒成火窟 業者喊十幾年沒遇過

外國人不騙人？婦人遭騙6千不怕 還想再匯萬元遭子女抓包

