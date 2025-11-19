獨／楊宗緯遭爆惡鄰！疑群組撂住戶「這1句」再喊：丟臉

娛樂中心／綜合報導

歌手楊宗緯當年參加選秀節目《超級星光大道》，憑藉獨特渾厚唱腔迅速走紅，近年轉往中國發展賺人民幣，8月因不慎摔落舞台返台養傷，沒想到近期深陷惡鄰爭議！多位住戶投訴，楊家人在社區經常不守規則，除了占用公共空間還破壞公物，甚至隨地大小便，然而楊宗緯作為社區主委卻漠視一切；《民視新聞網》稍早獨家取得住戶LINE群組對話內容，楊宗緯在新聞爆出後，曾緊急拜託其他住戶別接受採訪，甚至直言已經知道是誰爆料，撂下「後續處理」4字。

從群組對話截圖可見，惡鄰爭議爆發後，有人表示「現在媒體已經在大門口」，物業管理員也指出，有媒體已在社區門口架設攝影機、採訪路人，無奈表示「要這樣搞社區嗎？把它搞到出名那房價掉落嗎？」疑似楊宗緯的用戶也寫下「丟臉」2字，提醒大家「千萬不要接受訪問，拜託」。事後該用戶還表示，「是某位住戶和X先生報（爆）的料」、「X先生與社區某住戶狹怨報復的結果」，不滿表示「很棒！社區出名了」，最後再撂下狠話，「已經知道是誰弄的了，後續處理！」

獨／楊宗緯爆全家惡鄰！疑社區群組喊「丟臉」再撂住戶4字：已經知道是誰弄

疑似楊宗緯的用戶在社區群組發聲（紅框）。（圖／讀者提供）

獨／楊宗緯爆全家惡鄰！疑社區群組喊「丟臉」再撂住戶4字：已經知道是誰弄

疑似楊宗緯的用戶在社區群組發聲（紅框）。（圖／讀者提供）

獨／楊宗緯爆全家惡鄰！疑社區群組喊「丟臉」再撂住戶4字：已經知道是誰弄

疑似楊宗緯的用戶在社區群組發聲（紅框）。（圖／讀者提供）

回顧整起事件，據《鏡週刊》報導，有住戶抱怨，楊宗緯購買整層兩戶打通，受法律規範必須清空；然而梯廳仍堆放大批雜物，「全部都是他的鞋子和私人用品，管委會貼了公告要他收進去，他也不理。」楊家人被指控，在社區經常不守規則，執意從車道直接走上來，甚至有隨地便溺的情況，有住戶出言提醒，楊宗緯的反應竟是罵人。另外，住戶批評楊宗緯漠不關心，看到機械停車故障會裝沒事走掉，公物也因其家人使用不當遭破損。鄰居們原本選擇默默忍受，直到楊宗緯當上主委後引爆怒火。

獨／楊宗緯爆全家惡鄰！疑社區群組喊「丟臉」再撂住戶4字：已經知道是誰弄

住戶指控，楊家人除了占用公共空間還破壞公物，甚至隨地大小便。（圖／讀者提供）

報導稱，大部分住戶都覺得原本物業不錯，但楊宗緯因認為保全對長輩不太關心，沒事先徵得其他住戶的同意且還沒上任，就以「個人名義」發函給原本社區保全公司稱終止不續約，住戶不滿表示「結果工作能力超爛！掛號信還不代收，沒辦法理解換一個爛的來，難道只是要當你楊先生的僕人嗎？」楊宗緯與前任主委交接時還爆發爭執，楊宗緯一度揚言不當主委，不過最後還是接下來。對此，住戶認為楊家人為社區製造不少麻煩，然而楊宗緯作為主委卻不以身作則、甚至漠視社區公約，遭住戶認為「德不配位」。

