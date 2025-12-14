獨》楊弦離世胡德夫痛心！「上月同台」生命力、創作力依舊

「台灣民歌之父」楊弦(左)過世，好友胡德夫難以置信。（圖／胡德夫提供）

75歲台灣民歌歌手楊弦於13日晚間在台北辭世。消息一出，樂壇好友與校園民歌前輩紛紛表達哀悼之意，其中和楊弦相識多年的胡德夫也表示對這個消息相當震驚，提到楊弦一直給人感覺生命力旺盛的感覺，完全沒辦法接受他走了的消息。

據悉，胡德夫和楊弦早年是一起推動民歌運動的重要夥伴，兩人曾與李雙澤一起推動「寫自己的歌、唱自己的歌」，透過餐廳歌唱表演和校園傳唱，使民歌運動在大專院校間迅速蔓延。胡德夫表示，得知楊弦過世的消息讓他完全無法接受，尤其兩人三周前才同台演唱。胡德夫回憶，楊弦過去經常與他分享自己用AI創作的音樂，生命力旺盛。

廣告 廣告

1975年6月6日，楊弦與胡德夫曾在臺北中山堂舉辦「中國現代民歌之夜」，發表以余光中詩作譜曲的《鄉愁四韻》等作品，成為台灣校園民歌元年的起點，也奠定兩人在民歌歷史中的重要地位。

「民歌天后」鄭怡也在臉書發文悼念楊弦，她表示，當天自己和其他民歌歌手完成恆春「流金歲月演唱會」後，下午收到朋友在群組裡焦急詢問，表示聯絡不上楊弦，傍晚看到新聞才得知楊弦已於13日過世。她回憶自己高一時，《中國現代民歌集》出版，楊弦將余光中的詩譜成曲，深受年輕學子喜愛。鄭怡表示，今年民歌已走過50年，11月22日的大巨蛋演出仍由楊弦帶領70多位歌手演唱7個半小時，最後她感性寫下「楊弦大哥，任務達成，望您在天上好好安歇，弟妹們會繼續傳承，讓民歌生生不息！」

更多中時新聞網報導

胡瓜領軍眾星送暖 誇蕭敬騰捐酬有愛

UBA》主力帶傷拚勝 義守教頭感動落淚

MLB》阿隆索5年1.55億美元 改當金鶯