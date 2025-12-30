獨／榮總醫護慘遭「醫療暴力」！醫鬧者獲判無罪 北市府砲轟：對於前線醫護是二次傷害！

[FTNN新聞網]社會中心／台北報導

台北一名劉姓男子（劉男）陪伴母親前往台北榮總看診，期間不滿點滴速度過快，不僅咆哮辱罵「靠北」，還拍桌、揮臂撞擊醫護人員，被台北市政府衛生局認定「妨礙醫療業務」，依違反《醫療法》裁罰3萬元。劉男不服興訟抗罰後，台北高等行政法院認定其行為「一般人可忍受」，屬「表意自由」保障範圍，日前撤銷罰單，全案確定。對此，台北市政府衛生局表示，對於法院撤銷裁罰的結果深感痛心，也遺憾司法見解最終與醫護現場的恐懼與辛勞背道而馳，「此判決結果對長期處於高壓環境的前線醫護是二次傷害！」

廣告 廣告

台灣正在面臨嚴重護理荒，主因除了「錢少事多」，也與醫鬧頻傳有關，台北高等行政法院日前判決台北榮總的一起醫鬧糾紛，醫鬧者無罪，台北市政府深表遺憾！（圖／台北榮總官網／圖中人物與本事件無關）

據查，2023年7月間，劉男陪同母親看診，因不滿施打抗生素的滴注幫浦滴速過快，與護理人員發生口角，一度辣嗆護理人員「啊，你是什麼心態啊，你動不動就叫警衛啊，你把警衛當成是什麼啊，當成你的私人保鑣啊？你是哪個學校畢業的，哪個學校的老師是教你是這樣子的啦？……走了還在那邊靠北啊！」更有護理師遭到劉男揮臂碰擊而驗傷。院方通報「醫療暴力事件」後，台北市政府介入調查，認定劉男所為已妨礙醫療業務之執行，違反《醫療法》第24條第2項，決議罰鍰3萬元。劉男不服提起行政訴訟，主張是護理人員不理會母親施打抗生素感到疼痛，無法溝通，他才至護理站與護理長討論，其後他不發一語經過櫃檯，在走廊上伸展肢體碰觸，僅對櫃檯發洩情緒，並無醫療暴力，請求法院撤銷罰單。

一審台北高等行政法院地方行政訴訟庭審理後指出，護理人員的診斷證明書記載「疑顏面挫傷，無明顯外傷」，尚難確認有受傷，不能以劉男揮動手臂與護理人員有所接觸，或同一時間護理站其他護理人員聯繫夜護、值班醫師及警衛到場處理，就認他妨礙醫療業務；而後劉男離去護理站時，雖拍打桌面，惟一審認定此僅「秒瞬間動作」，不得因此開罰，判決撤銷3萬元罰單。台北市政府不服判決結果，提起上訴，日前遭到二審台北高等行政法院駁回，維持一審判決，全案確定。對此，台北市政府衛生局對於判決中提及「暴力在可忍受範圍」及「其言行屬『表意自由』保障範圍」的見解，感到極度遺憾與不解，「醫療環境的安全是公共利益，醫護人員在生死關頭搶救生命，其人格尊嚴與人身安全應受最高規格保障，不論是言語暴力或肢體暴力絕不存在任何應予容忍的空間。」

台北市政府衛生局表示，此判決結果對長期處於高壓環境的前線醫護是二次傷害，衛生局已竭盡法制程序進行上訴，遺憾司法見解最終與醫護現場的恐懼與辛勞背道而馳。台北市政府衛生局強調，每年均會要求北市各醫療院所強化醫療暴力通報流程，並輔導受醫療暴力之醫護進行後續安心關懷等作為，未來將持續堅守「醫療暴力零容忍」的立場，並協助每一位醫護、保障民眾的權益，讓醫護守護病人，衛生局守護醫護。

◎《FTNN新聞網》提醒您：未經判決確定者，應推定為無罪。

◎《FTNN新聞網》提醒您：不良行為請勿模仿！

更多FTNN新聞網報導

獨／打臉北市府！醫護界怨嘆！榮總醫護慘遭飆罵肘擊「醫療暴力」 法院判定「可忍受」撤銷罰單

沈慶京密會博弈業者1／交保後秒見博弈業者！ 沈慶京賴帳1980萬元曝光

獨／張文模仿效應蔓延！「犯案者都是我的人！」 高雄男密謀「鳳山行動」炸掉小港機場被逮

