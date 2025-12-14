獨／標線型人行道畫太寬？ 機車頻切西瓜 亂象多

新劃標線人行道，當作學生的通學步道，原本的機車道成了路肩，路口還被吃掉。（圖／東森新聞）





屏東市華正路，鄰近國小與醫院，最近在瑞光路三段開始，約500公尺的距離，新劃標線人行道，當作學生的通學步道，原本的機車道成了路肩，路口還被吃掉，機車騎士抱怨，轉彎時很難不騎進行人道，機車與汽車爭道，交通尖峰時刻，救護車塞了三分鐘，民眾希望能夠兼顧各方用路人路權做修正。

機車一台接著一台，從屏東市的瑞光路三段轉進華正路，看到綠色的人行道，有人沿著邊線騎，有人闖入騎過去，下一個路口，一樣有圓弧形的人行道，《EBC東森新聞》現場直擊，很多騎士會直接騎進去綠色的人行道中，怎麼會這樣呢？

附近民眾：「有點（畫）太出去了，這裡上下班高峰時期，其實車流量很大，這樣直接順過去，人還是可以走的順啊，凸出來的那一截，我不知道為什麼要跨到外面那一個車道，要幹嘛？」

12月初新畫設的人行道，目的是讓附近的和平國小學生有通學步道，但附近的民眾卻抱怨連連，剛劃設的第一天，轉彎處還有防撞桿，現在已經移除了。

這處轉彎的人行道上，有一個一個洞，其實這裡原本有防撞桿，不過不到24小時，就已經拆掉了，原因是有一部救護車在這個路口塞了3分鐘。

民眾：「防撞柱一裝那一天傍晚，正好有一部救護車要來，卡住了，救護車卡在那邊三分鐘，我們旁邊是基督教醫院，每天至少有超過五個車次（救護車）。」

新畫設的人行道寬度大，原本的機車道變路肩，停等紅燈時，可以停在停車彎，但有很多騎士先是把路肩當機車道，綠燈亮起時，就直接騎進人行道。

記者vs.附近民眾：「你騎摩托車時，會不會很容易跟汽車爭道？（對啊，他騎過來我就不知道，我要停在哪邊，沒辦法過來啊，因為兩邊都有車子嘛，很危險啦）。」

民眾點出另一個問題，轉彎處畫太出來，經常會發生機車與汽車爭道，地方與中央民代經過勘驗討論後，將由屏東縣政府廣徵民意後，研議改善方案提報國土署修正，希望兼顧行人安全與汽機車騎士的交通安全。

