獨／機車行老闆疑捲款逃！顧客半夜「見門開」忙牽車 初估欠債破百萬

台中烏日一家機車行老闆疑欠債逾百萬潛逃，造成數十名顧客付款後無法取回愛車，引發混亂！半個月後，機車行大門突然開啟，許多顧客立即趕往現場取車。據上游廠商及同業表示，這位劉姓老闆四處欠債，總金額已超過100萬元，不僅使顧客蒙受損失，也讓信任他的廠商和同業陷入困境。有廠商從屏東趕來，不惜翻倍價格請堆高機，也要將機器載走。另有同業允諾，若顧客的車在該店維修到一半，可回來找他們繼續，並提供優惠。目前已有多名顧客向警方報案。

台中烏日一家機車行老闆疑似因欠債而捲款潛逃，造成數十名顧客付款後無法取回自己的愛車，引發一場混亂。在機車行老闆人間蒸發後約半個月，當有人發現機車行大門突然開啟，許多顧客立即趕往現場取回自己的車輛。據上游廠商及同業表示，這位劉姓老闆四處欠債，總金額已超過100萬元。這起事件不僅使顧客蒙受損失，也讓信任這位老闆的廠商和同業陷入困境。

一天晚上，烏日區這家機車行的大門突然敞開，門內停著一台貨車，門外聚集了許多人。這些人並非前來修車，而是趕來將自己的愛車帶走，因為車行老闆已經消失無蹤。附近民眾表示，看到許多年輕人聚集在機車行門口，似乎是來取回東西。這間位於台中烏日區的機車行，在車友間原本評價良好。許多顧客支付了從幾萬到十幾萬元不等的金額，希望維修或改裝自己的機車。然而約半個月前，車行的營業開始變得不穩定，後來更是大門深鎖，導致至少數十名顧客錢車兩失。上游廠商同樣遭受重大損失，估計總欠款金額已超過100萬元。

一位遭欠款的馬力機廠商表示，他賣機器給車行老闆，分期約3年攤還，但僅半年收款就出現障礙，他曾與車行老闆約定，如果每個月分期付款，從3萬元降到1萬元都還不出來，他有權將馬力機拖回。後來有同行告訴他，車行老闆還在外欠20多萬元，建議他趕快將機器收回。這位廠商從屏東趕來，從白天等到晚上，甚至多日到訪才看見有人開門。即使是在夜間，找堆高機的價格翻倍，他也要將機器載走，深怕錯過機會，這扇門再也不會開啟。

另一位被欠款的同業阿諺表示，因為與車行老闆關係良好，不管是廠商還是店家，或是朋友、客人，每個人都被欠款。他承諾，如果有顧客的車輛在該車行維修到一半，可以回來找他們繼續維修，並會提供優惠。

車行門口仍停放著許多缺少零件的機車，已有多名顧客向警方報案。據了解，這位劉姓老闆在112年就有100多萬元被銀行強制執行，房產也被查封。在車行同業和車友間，有人代墊零件費，有人直接借款給他，大家都相信他的為人和技術，但最終只剩下一地狼藉。

