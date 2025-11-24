獨／欠租4個月失聯！房東求助警陪同進屋 女房客陳屍房內

遭欠租金4個月又失聯，員警陪同屋主進屋察看，驚見女房客陳屍屋內。 (圖／TVBS)

王姓女房客欠租四個月未繳，房東多次聯繫無果，在警方陪同下進入房屋察看，竟發現女房客已陳屍屋內，嚇得房東當場奪門而出。這名51歲女房客有慢性病史，積欠上百萬債務。專家表示，此類事件將導致房價大幅貶值，若無特別條款約定，房東難以求償，以現值1300至1500萬元計算，損失恐達數百萬元，成為房東投資意外風險的警訊。

一名王姓女房客已經四個月沒有繳房租，房東多次嘗試聯繫，包括傳簡訊、打電話都沒有回應，直接上門尋找也無人應門。由於擔心私闖民宅的法律問題，房東不敢貿然進入，只好請警方協助才進屋察看。當房東與警察一路走進屋內，抵達房間時，房東突然尖叫起來，原來發現51歲的王姓女房客已經倒臥在房間內，沒有任何生命跡象，嚇得房東立即奪門而出。

根據了解，這名王姓女房客生前有慢性病史，並積欠上百萬元債務。事發後，警方已通知家屬協助處理後事。然而，對房東來說，除了房租損失外，房屋價值也將受到嚴重影響。有房東表示，為避免類似情況，許多出租合約會要求簽署連帶保證人，並加入「惜命條款」，明確規定若發生任何意外導致房價減損，可向租客或連帶保證人要求賠償責任。

不動產企劃研究室執行總監徐佳馨解釋，房屋若發生兇殺或輕生案件，房價通常會下跌至原價的六至八折；若是滅門血案或重大刑案，甚至可能跌破五成。她進一步說明，屋主是否能向繼承人或相關人士求償，主要取決於雙方是否存在因果關係，實務上有些案例因不可抗力因素，法官並不認定房客需負責任。

本案中，房東未在租約中加註連帶賠償條款，依照房屋現值1300至1500萬元計算，損失可能高達數百萬元，且求償難度較大。對許多靠出租房屋增加收入的屋主而言，這類事件不僅帶來善後清潔的麻煩，更面臨巨大的財產損失風險，令人深思。

