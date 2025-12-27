獨／武嶺追雪大亂！ 違停塞爆、打滑擦撞 一早拖10車

猛踩油門雪鍊斷掉、打滑失控擦撞刁車多，當地拖吊業者一個早上就拖了至少10台。（圖／東森新聞）





合歡山大雪紛飛，銀白世界太美，一堆遊客都衝來要追雪，但人多亂象也跟著來。有人上山了，才突然臨停在路邊綁雪鍊；有些是開到一半雪鍊鬆脫，害後方車流全堵住。狹窄山路塞爆至少5公里，有些遊客索性先下車，站在路邊拍美景、打雪仗。好不容易到山上，猛踩油門導致雪鍊斷掉、打滑失控擦撞刁車的更多。當地拖吊業者一個早上就拖了至少10台，連警車也受困。



合歡山銀白世界，民眾開心打雪仗，整條路都變遊戲場。遊客亂丟雪球，差點就打到後面車輛。一群越南遊客甚至還拿出國旗拍照，整排的車輛都要等他們拍完才能前進，狹窄山路全塞住。







10多台車就停在路中間，有人開到一半雪鍊鬆脫，只好停車重新綁，後方車輛大排長龍，被迫跨越雙黃線逆向。好不容易塞到山上，狀況也一堆。



民眾：「很多車主是第一次追雪，不清楚自己車子的性能，然後或者是沒有準備雪鍊。路上的塞車，都是他們沒有做好萬全準備的人，是會覺得滿掃興的。但是也可以體諒啦，因為可能都是第一次賞雪。車子他掛雪鍊，但是因為他們是轎車，所以他們前面沒辦法控制方向，下山的時候會一直打滑。」



車子要上山，壓過積雪就失控左右晃動。還有民眾沒帶雪鍊，到山上才買要花3000元，但在山下的修配廠，平均只要2000到2500元，來都來了，錢就花了。



民眾：「前幾天還沒下雪前就已經先上來了，沒有想說會下雪，連雪鍊都沒有帶。」



但就算做好準備，還是有民眾雪鏈斷掉、刁車動不了，請在地的拖吊車幫忙，2000元又飛了。



雪鍊斷掉車主：「還滿危險的，車輛完全沒有抓地力，連動都不能動。」



拖吊業者開著廂型車，後方綁著待救援的車。光是一個早上，至少救援10台，路上還有很多車輛。



當地拖吊業者vs.記者：「（不給我們拖啊，要花錢，就一直卡在那邊），現在有幾台？（我也不知道，太多了算不出來。）」



不只民眾的車刁車，就連警車也卡住被拖下山，整條山路塞到爆，連「鏡頭君」也冷到秀斗，畫面狂閃。從12點到下午1點，短短一個小時，就有4台車被拖下山。衝武嶺追雪，塞爆、刁車、打滑、擦撞，亂象多到警方疲於奔命。



