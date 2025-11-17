獨／母為女大鬧舞室！ 不聽勸竟出拳、腳踢襲警

婦人因襲警被警方依妨害公務罪現行犯逮捕。（圖／TVBS）

台北市一名婦人因不滿女兒舞蹈比賽裁判結果，憤而闖入舞蹈教室大肆吼叫，嚴重干擾教學。面對教師勸離不果，警方接獲報案趕抵現場進行處理，多次勸導與警告仍不見效，在強制帶離過程中，該婦人更是出手攻擊，出拳捶打腳踢警察，最終被依妨害公務現行犯逮捕。

婦人因襲警被警方依妨害公務罪現行犯逮捕。（圖／TVBS）

事件發生於台北市一棟大樓內的舞蹈教室。下午3點多，正值課程進行時間，一名婦人突然闖入教室，因不滿女兒舞蹈比賽裁判結果，情緒激動，朝老師不斷大吼大叫，導致原本進行中的課程被迫中斷。舞蹈教室老師向她表示，已經嚴重妨礙教學活動，並多次勸她離開，但婦人完全不願配合，最終不得不報警處理。

廣告 廣告

警方接獲通報後立即趕到現場，起初嘗試以勸導方式請婦人離開，並明確警告若不配合將使用強制力。然而，婦人對警方的勸導置若罔聞，仍持續叫囂不停。為避免情況進一步惡化，警方決定強制將她帶離現場。就在被帶離的過程中，婦人突然暴力相向，多次出拳、腳踢攻擊警察，當場被依現行犯逮捕。所幸整個過程中，舞蹈教室的學生和老師都沒有受到波及或受傷。

婦人被帶下樓後由兩名員警一左一右勾著她的手臂，將她送上警車。原本只是一起糾紛案件，因婦人對警察施暴而升級為襲警案，其行為已涉及妨害公務罪。

事後，這名婦人坦承對員警施暴的行為，並表示知道自己犯下大錯，感到非常後悔，解釋當時是一時慌亂才會動手。然而，無論有多少理由，都無法合理化她對員警造成的傷害以及對舞蹈教室師生帶來的恐慌。

《TVBS》提醒您：

◎拒絕暴力 請撥打110

◎反校園霸凌專線：1953

◎反職場霸凌專線：1955

◎法律扶助基金會：(02)412-8518

更多 TVBS 報導

花蓮惡鄰居恐嚇還行竊 鄰里：出門都怕遇到他

情侶勇擋「尾隨狼」護3名女學生 反遭攻擊

婦搭錯車占位不肯走 遭鐵路警拉怒喊「救命啊」整車延誤15分

通緝犯拒檢逃跑！叫代駕快開車 警開2槍示警 1車4人都被辦

