獨／毒駕載毒友！ 21歲女口袋掉「喪屍煙」還裝傻
新北市有員警看到一名駕駛，邊開車邊抽菸，上前盤查時，車上4人神情明顯緊張，隨後請他們下車受檢，這時一名21歲女乘客，口袋掉出托咪酯菸電子菸，她還馬上狡辯不是自己的，不僅如此，車上還有安非他命跟K他命等毒品，駕駛的唾液快篩結果呈現陽性，又是毒駕！
事件發生在新北市三重成功路，當時晚間7點多，一輛車上共有4人，包括24歲蔡姓駕駛、56歲鄭姓男子及後座兩名21歲的高姓男乘客和李姓女乘客。警方因發現駕駛邊開車邊抽菸而上前攔查，車上人員表現出明顯的緊張情緒。
在警方要求下車受檢時，李姓女乘客口袋意外掉出托咪酯菸電子菸，她立即狡辯不是自己的。警方請她自行查看後座情況，她當場啞口無言。隨後警方進一步搜查車輛，發現車內藏有6包安非他命、12包K他命以及4包毒咖啡包等毒品。
更令人擔憂的是，駕駛經唾液快篩後呈現陽性反應，確認為毒駕。警方立即將駕駛依毒品罪和公共危險罪送辦，其餘3名乘客則因涉嫌毒品罪被帶回偵辦。
此類毒駕載人案件並非罕見。目前法律規定毒駕責任主體僅限駕駛一人，即使乘客明知駕駛吸毒仍同車，也不會受罰。有議員呼籲中央，應該將毒駕規範比照酒駕制度，建立毒駕連坐處罰規定，並研議對毒品犯罪行為人限制駕駛等措施。
毒駕與酒駕同樣是道路上的不定時炸彈，完善相關法律規範是防堵此類危險行為的關鍵。此案再次凸顯了毒駕問題的嚴重性，以及現行法規可能存在的改善空間。
《TVBS》提醒您：
◎珍惜生命拒絕毒品，健康無價不容毒噬
◎毒品防制諮詢專線：0800-770-885
