獨／毛嘉慶事件女主角現身：的確不舒服

▲有「小草女神」外號的咪咪劉芩妤今晚在社群抒發心聲。（圖／翻攝劉芩妤臉書，2026.01.31）

[NOWnews今日新聞] 有意角逐桃園市中壢選區議員擬參選人毛嘉慶，近日遭爆涉嫌性騷擾黨內一名女神級女黨工，疑似被性騷擾的當事人日前接受《NOWNEWS今日新聞》訪問時透露，自己對檢舉內容完全不知情。有「小草女神」外號的「咪咪」劉芩妤今晚在社群抒發心聲，她表示原本選擇沈默，卻被錯誤解讀，甚至造成外界更多誤會，因此簡單說明以正視聽，並透露「確實覺得不舒服」。

劉苓妤臉書全文如下：

這幾天看著外界討論得沸沸揚揚，我選擇先沈默了一陣子。

一月，似乎是個多事之秋

原以為自己向來是那個越挫越勇、樂觀開朗的「小太陽」

能對風雨一笑置之

但坦白說，面對這些紛擾與某些惡意的言語

心情難免還是受到了影響。

為了不讓沉默被錯誤解讀

造成外界更多誤會，更不願被他人「代言」

我想是時候該簡單說明，以正視聽。

首先，真正的保護受害者，是尊重當事人的意願與隱私

而非試圖將他人的傷痛轉化為自己的力量。這種可能對當事人造成二次傷害的行徑

並非我們所期待的正直良善，更不是保護受害者的應有之道

其次，政治人物的私德與人品至關重要

我不願為錯誤的行為背書

也不願為了大局而掩蓋真相；

因為我認為 #誠實、 #正直 與 #善良

是民眾黨最基本的底線，不容有任何模糊空間。

這段時間，我全心投入基層，認真爭取選民認同

對於這場突如其來的紛擾，我本無意隨之起舞

但更拒絕被這類桃色標籤模糊了焦點

我始終相信，民眾黨存在的價值，

在於推出更優秀、更具理想性的人選

接下來，我仍會將所有心力回歸選區與基層

繼續為更好的政治文化努力！

今天是1月的最後一天 ，我想事情該告個段落了。

芩妤加油 民眾黨加油

劉芩妤今（31）日晚間電話受訪時表示，檢舉案發生後，黨中央第一時間就找她，她也將來龍去脈交代清楚，「他的行為確實讓我覺得不舒服，但細節請容我保留」，原以為就這樣結束，沒想到意外捲進毛嘉慶與前社發部主任張清俊的選舉紛爭。

※【NOWNEWS 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。

※ 拒絕暴力請撥打：113、110



