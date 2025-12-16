獨／民眾傻傻分不清！ 高大「牧場」、「鮮乳」急發聲明切割

民眾傻傻分不清！高大「牧場」、「鮮乳」急發聲明切割。（圖／TVBS）

南台灣的乳製品市場近期掀起一場「牛乳大戰」，兩個極為相似的品牌「高大鮮乳」與「高大牧場」引發消費者混淆。這兩個品牌不僅名稱相近，包裝外觀也有八成相似，均採用紅框白底設計，僅在字型顏色和乳牛圖案上略有差異。為避免民眾誤購，雙方已先後在社群媒體發布聲明切割，澄清彼此關係。然而，兩者的乳源確實都來自高大牧場，讓消費者更加困惑。

走進大賣場選購高雄在地品牌牛奶時，消費者常見到熟悉的紅框白底高大鮮乳，但在其他賣場卻可能看到外觀相似但名為「高大牧場」的產品。許多民眾表示若不仔細看，很容易誤以為是同一家公司推出的不同產品。一位民眾認為「高大鮮乳」和「高大牧場」應該差不多，可能只是如低脂鮮乳與全脂鮮乳的區別。另一位民眾則表示如果不注意看，會感覺是同一家公司推出的新產品。

面對消費者的混淆，高大牧場於12日率先在官網發表聲明，表示他們同意高大鮮乳作為鮮乳產品的商標使用，但其他商品則與他們無關。三天後，高大鮮乳也在官網回應，強調雙方自112年就有訴訟糾紛，對方宣稱的「同意使用」說法有誤導之嫌。高大鮮乳還特別強調，他們的其他子品牌乳製品早已有其他合作對象，與高大牧場毫無關係。

鮮乳公司鬧分家，乳源雖然是同一家牧場，但民眾實際品嚐後能夠分辨出差異。（圖／TVBS）

目前可以確定的是，無論是高大牧場還是高大鮮乳的鮮奶，乳源都來自高大牧場。不過在口味上，消費者實際品嚐後能夠分辨出差異。有民眾表示第二杯喝起來較有鹹味，香氣比較濃；另一位民眾則認為第一杯較不濃郁，而第二杯喝起來尾韻較為濃厚。

在品牌差異化方面，高大牧場的功能性乳品及優格採用黑色包裝，走高雅路線；而高大鮮乳的其他乳製品則使用天然的藍綠色調，強調健康概念。由於雙方近年來的法律糾紛尚未有明確結果，誰能贏得最後勝利仍難以預測，因此積極進行品牌差異化似乎成為雙方目前唯一的共識。

