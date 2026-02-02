獨／民眾黨新立委學黃國昌貼公告：婉謝花籃

▲民眾黨立委邱慧洳在辦公室門口貼上「為免不必要的預算支出，婉謝行政機關花籃賀禮」。（圖／何哲欣攝，2026.02.02）

[NOWnews今日新聞] 中央選舉委員會1日公告，洪毓祥、蔡春綢、王安祥、邱慧洳、陳清龍、李貞秀6人遞補當選民眾黨不分區立委。6名新科民眾黨立委預計3日宣誓，接著才會報到，不過6人也都已進駐辦公室，各部會也送來花籃。特別的是，邱慧洳在辦公室門口貼上「為免不必要的預算支出，婉謝行政機關花籃賀禮」，但門口仍有不少花籃。

特別的是，民眾黨主席黃國昌2024年回鍋立院、擔任民眾黨團總召時，也曾在門口貼公告，婉謝各界花籃。

廣告 廣告

民眾黨因有2年條款，原立委黃國昌、黃珊珊、張啟楷、麥玉珍、林國成、林憶君等人任期僅到1月31日，由資策會軟體研究院前副院長洪毓祥、中華陽光推展關懷協會理事長蔡春綢、中正大學社會科學院院長王安祥、台北護理健康大學通識教育中心教授邱慧洳、台中市議員陳清龍，以及中配李貞秀遞補。

另外民眾黨立委陳昭姿因《人工生殖法》還未修法完成，獲創黨主席柯文哲許可，不受2年條款限制，可以繼續留任，立委劉書彬因遞補未滿一年，也繼續留任。

至於新科立委的辦公室，劉書彬原本辦公室在地下室，現在搬到麥玉珍辦公室，王安祥接手黃國昌辦公室、陳清龍接手林國成辦公室、蔡春綢接手黃珊珊辦公室、李貞秀接手林憶君辦公室、邱慧洳接手張啟楷辦公室，洪毓祥接手劉書彬辦公室。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

中選會公告 民眾黨中配李貞秀遞補立委至任期屆滿

民眾黨立委大換血有望合作？何欣純嘆1事：盼各黨團好好談

民眾黨軍購條例付委！行政院批複製貼上：勢必延誤國防建軍期程