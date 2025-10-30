獨／民進黨台南初選網軍系列操作曝光 假帳號帶風向遭林俊憲團隊報案處理

立委林俊憲服務處15日前往警局報案，檢舉貼文涉嫌妨害名譽罪嫌。（圖／讀者提供）

民進黨台南市長初選戰火猛烈，近期社群媒體上頻繁出現針對特定參選人的假訊息與剪輯影片，內容多以「圖利」、「賄選」為題炒作，引發外界質疑有「有心人士」刻意操弄輿論。本刊掌握，立委林俊憲辦公室已針對相關貼文向警方報案處理。

據了解，一名網友15日在社群平台發文稱，「感謝林俊憲委員招待總統府一日遊，還有我最敬愛的總統親自接見，餐點很好吃、還有禮物可拿，台南市長一定要支持林俊憲，俊憲加油。」並附上一段遊覽車影片，片中民眾手持兩樣物品，引來留言質疑「有吃又有拿！這是賄選嗎？」、「圖利特定人民？」等。

然而，本刊查證發現，類似的「立院及總統府參訪團」幾乎每週都有，不分藍綠白皆有舉辦。若為立委選區民眾，立委多會協助接洽參訪流程；而片中紀念品分別為總統府行李吊牌，以及立法院長韓國瑜致贈紀念馬克杯，皆屬於參訪團的公發紀念品，而非林俊憲個人贈與。

進一步追查該帳號動向，發現其長期發布攻擊文，對象集中於民進黨內某特定派系成員，包括林俊憲、郭國文、林宜瑾、賴惠員等人。熟悉選戰人士指出，這類「網軍節奏」常出現在初選前哨期，目的是透過假帳號散布疑慮、塑造「形象汙點」，藉以削弱對手的清廉形象與支持基礎。

更引人注意的是，該帳號貼文發布後，隨即遭側翼粉專同步轉傳，貼文「萊爾校長欽點的看板王出手就是闊氣！究竟有無圖利嫌疑？」語氣一致，疑似一系列抹黑手法，藉假帳號發布假訊息後，藉粉專擴大流量，再由媒體撰文的三段式流程，抹黑特定候選人。

近期台南「漁光島火神祭」活動，也成為同樣操作模式的延伸。有網紅在社群平台發片批評林俊憲致詞時間過長、導致表演延後。然而，有民眾指出實際致詞只有三分鐘，也無超時情形。有媒體隨即引用報導，形同延續網軍攻勢、持續操作輿論風向。

黨內人士觀察，這波網路攻勢與過去黨內初選前常見的「節奏戰」相似，通常以假訊息測試輿論反應，再視情況加碼操作，「選舉一到，總會有人先在網路上放話，試試哪種題材最能發酵。」該人士指出，雖無明確證據指向特定來源，但從貼文內容與節奏同步的情況來看，「似乎不只是單一網友的個人行為」。

在競爭激烈的台南選戰中，輿論戰恐怕只是初選前的一部分。隨著報案進入司法程序，如何防堵網路造謠、釐清訊息真偽，也將成為民進黨內初選公信力的關鍵考驗。

