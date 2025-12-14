獨／江啟臣賀年看板首開掛 市長選戰箭在弦上

有網友近日在社群平台Threads發文指出，行經台中高鐵特區時，發現立法院副院長江啟臣懸掛拜年廣告看板，引發討論。貼文底下有網友留言「唯一支持江啟臣」、「未來的好市長」。對此，江啟臣回應表示，歲末年終透過看板向市民拜年，希望為台中許下更好的未來，讓城市從「幸福城」持續邁向「旗艦城」。

本報記者掌握，除高鐵特區外，包括台中七期重劃區、一中商圈、大坑商圈及豐原廟東商圈等地，近期也陸續出現江啟臣的賀年看板，另有多面看板仍在規劃準備中，預計近日將於台中市主要路口陸續上架。

知情人士指出，江啟臣對台中市長選戰布局已久，不僅行程密集走遍全市，並與多位市議員成立聯合服務處，基層拜訪與組織經營早已啟動，整體系統已逐步到位。此外，團隊近來也持續擴編，除強化服務能量外，並同步籌組政策小組研擬政見，外界解讀僅待黨內提名即可正式投入選戰。

藍營人士分析，目前國民黨台中市長提名機制尚未拍板，基層普遍感到焦慮，對照民進黨人選已底定，若藍營遲未確定候選人，恐影響市長選情，甚至連動議員選舉布局。該人士指出，江啟臣近期動作頻頻，雖未對外宣布參選，但在市區高掛賀年看板，已被視為有意爭取提名，對其後續發展抱持審慎樂觀，也期待黨中央儘速明確提名辦法。

江啟臣則透過文字回應表示，賀年看板主要是向市民朋友拜年，感謝大家一年來的辛勞付出，並祝福新的一年「馬到成功」。他強調，台中的發展必須持續向前，期盼透過「駿馬啟新程，躍進旗艦城」的祝福，為台中許下更好的未來，讓城市從「幸福城」邁向「旗艦城」。

政壇人士觀察，江啟臣在沉澱一段時間後，掛出今年首面新廣告，被視為重要訊號，距離正式表態參選市長的時間點，外界普遍認為已不遠。

目前台中市國民黨內，包括江啟臣與立委楊瓊瓔皆被視為有意爭取市長提名人選。楊瓊瓔已於兩周前公開表態，江啟臣隨後調整節奏、陸續掛上看板，也被解讀為競逐提名的起手式。

