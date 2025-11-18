獨／江子翠站驚傳隨機攻擊！ 嫌犯持鐵棍揮擊女路人後襲警

男持鐵棍隨機毆路人又襲警。（圖／TVBS）

隨機暴力事件再度發生，一名男子在新北市江子翠捷運站附近持鐵棍隨機攻擊路人，造成一名女性路人手臂瘀青受傷。事發後，警方接獲報案迅速出動，在距離案發地點700公尺處找到嫌犯。然而，嫌犯不僅拒絕配合，還以鐵棍攻擊前來處理的員警，導致員警當場受傷。這起事件讓附近居民及過路民眾感到恐慌，擔憂自身安全受到威脅。

男持鐵棍隨機毆路人又襲警。（圖／TVBS）

事件發生在日前晚上8點多，一名男子手持鐵棍在江子翠捷運站附近遊蕩，無故攻擊一名正在過馬路的女子。受害者黎小姐透過電話受訪表示，當她經過時，對方突然用手中的長棍打中她的右手臂，當下感到劇痛。黎小姐轉身質問對方為何攻擊她，但男子只是看了她一眼，沒有任何回應。由於感到疼痛且對方行為怪異，黎小姐隨即報警求助。

廣告 廣告

警方接獲報案後展開搜尋，約20分鐘後在距離案發地點700公尺處發現嫌犯。然而，當警方試圖制伏嫌犯時，情況變得更加危險。從現場畫面可見，員警一再喝令嫌犯放下武器，但嫌犯不僅不配合，還威脅警察說：「不要過來，我揍下去。」即使警方警告要使用辣椒水，嫌犯仍持續揮舞鐵棍，最終朝員警揮擊，導致員警受傷。

警方逮捕嫌犯後，嫌犯竟然辯稱是因為被害人「口出惡言」才會動手攻擊，這與黎小姐的陳述完全不符。黎小姐表示，她只是去完健身房要回家，就無端遭到攻擊，幸好傷勢並不嚴重。然而，這起隨機攻擊事件讓她心有餘悸，她擔憂地說：「我覺得這樣子在路上隨機襲擊路人，讓社會大眾有點害怕，就是可能不知道會不會在路上就被攻擊。」

值得注意的是，嫌犯在半小時內連續犯案兩次，且兩個地點都在捷運站附近，這更加劇了民眾的恐慌。最終，嫌犯在警方的壓制下被逮捕。

《TVBS》提醒您：

◎拒絕暴力 請撥打110

◎反校園霸凌專線：1953

◎反職場霸凌專線：1955

◎法律扶助基金會：(02)412-8518

更多 TVBS 報導

通緝犯拒檢逃跑！叫代駕快開車 警開2槍示警 1車4人都被辦

經營餐廳賠五百萬！ 負擔一半有意見 慘遭毆打逼簽千萬本票

偷機車搶銀樓2百萬黃金 嫌一進門朝身障老闆狂噴辣椒水

抓到了！ 闖羅浮宮偷8件珠寶 2竊賊落網

