獨／沈玉琳結束4個療程！醫判不必骨髓移植 確定可以返家過年

沈玉琳7月29日緊急住進加護病房，距今已超過5個月，即將過年，他親口報好消息，「治療非常順利，剛剛結束第4個療程，主治醫師看了檢測報告，很滿意治療成果，可以不用做骨髓移植，所以回家過年應該沒問題，推估復工時間是元宵節過後」。

沈玉琳今年7月無預警罹患白血病，一度進入ICU狀況危急，至今已5個月了，還沒離開醫院，期間經歷幾次化療，頭髮一度掉光，身體也明顯瘦了一圈。急性白血病的治療方式之一是做骨髓配對移植，但他說，目前數字看來一切都好，不僅不必骨髓移植，還可以順利返家過年。

身邊好友都在討論他該不該這麼快復工，更有人建議錢已賺夠，可以把時間拿陪家人，但沈玉琳是個工作狂，有重心才不會無聊，未來就是工作重量分配的問題，在家庭、健康和工作三者之間找到最佳平衡。

