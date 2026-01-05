獨／海委會惜別趴被扯造謠 爆料者斥笑話指國台辦管不了管碧玲決策

海委會主委管碧玲（圖）在2025年12月31日對岸尚未解除演習警戒之際，中午前往高雄亞灣一間婚宴會館大嗑惜別宴。（圖／CTWANT攝影組）

2025年12月31日跨年當午對岸尚未結束「正義使命─2025」演習之際，海委會主委管碧玲與大票海巡官員前往高雄亞灣一間婚宴會館並以「跨機關協調」之名大嗑午宴，案經知情人士向CTWANT踢爆後，也參與飲宴的海巡署長張忠龍出面「一肩扛」，直指照舊飲宴是自己的建議，希望儘速平息爭端。今（5）日卻有消息稱引述不具名官員說法批評，CTWANT採訪所得「幕僚建議緩辦、管碧玲堅持續辦」、「對岸12月30日繼續軍演」等報導內容為造謠，引發各界譁然。

廣告 廣告

知情人士向CTWANT直指，海委會確實每季辦理跨機關協調會，這次適逢副主委黃向文即將歸建、海巡署分署長陳泗川即將退休，因此軟性地選擇婚宴會館當成歲末聚餐，原本就有考慮辦在上班日午休時間又具備開會性質，因此餐敘期間並無飆歌與飲酒，與一般同樂會不可混為一談。

該人士說，餐敘前一晚具輿論敏感度的幕僚確實覺得「怪怪的」提醒管碧玲應考慮緩辦甚至停辦，而管碧玲想說餐廳都訂了又具備「惜別」性質，因而在思考一陣子後拍板續辦，這段轉折也已被海委會官方證實。他坦言，沒想到在「節制」餐飲內容後餐敘仍被「炎上」為政治問題，張忠龍眼看燒個沒完，基於「護主心切」直指「是我建議的」要設下停損點，如今卻謬傳國台辦也有角色「難道國台辦管得了管碧玲的決策嗎」？他直斥放話簡直是笑話。

管碧玲（圖）因對岸演習期間率團飲宴連日來被在野黨立委抨擊。（圖／CTWANT攝影組）

一名國防學者則搖頭直指，海委會對外消息仍堅稱去年12月30日「軍演便實質結束」，完全不甩對岸12月31日晚間6時許才發布「演習正式結束」的公開宣示，且海委會飲宴當下，國防部仍強調那時還在演習期間、並無解除演習編組，如今卻有消息謬稱飲宴安排是國台辦操作，「海委會要不要先去和國防部對一下說法」他感嘆。

值得一提的是，近期海委會專門委員白邦廷被控在上班期間「狂講手機」而被報導批露，今天也被未具名官員放話為國台辦「毀台計畫」一環並同步扯入「宏泰58」貨輪案，直指背後為對岸分化操作，也讓知情者與受訪專家直搖頭，呼籲正視問題「別老拿對岸當擋箭牌」。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

好市多宣布調漲會員年費 4月起統一漲至1500元

不是性愛畫面最噁！律師被腥夫「這照片」毀三觀：已把對方放進生活裡

被男友騙去柬埔寨！女網紅骨折流落街頭 「正妹變瘋癲大媽」超驚人