獨／海砂屋都更卡關？ 名人天廈「權利變換」突踩煞車

「名人天廈」社區原先因為海砂屋問題推動都更，但近期建商卻宣布暫緩。（圖／東森新聞）





在新北新莊運動公園旁，占地將近3000坪、生活機能相當成熟的「名人天廈」社區，因為海砂屋問題推動都更。去年6月，都更大會審議也通過，超過93%的住戶同意改建，被視為進度很順利的指標案件，沒想到近期建商卻貼公告，宣布暫緩權利變換報核與選屋作業，讓不少住戶錯愕，憂慮是不是都更時程又要再延。

天花板大面積崩塌，嚴重到還露出鋼筋，碎石塊掉落散至房內四周，到外頭看也有加裝網子，防止外牆磁磚掉落。位在新莊運動公園對面這幾棟緊緊相連的公寓，占地約3000坪，早在2007年被判定為海砂屋。

廣告 廣告

新北新莊最知名的海砂屋社區名人天廈，有ABCD四大區共472戶，2021年建商接手開始籌備想要都更，也在之後取得所有權人93.22%的同意要來進行都更，不過看似推案順利，現在傳出要暫緩。

社區住戶：「他們還沒有去核定，就是計畫通過而已，通過之後它要核定嘛，核定才能選屋，他們就是暫緩。」

社區貼出公告，要暫緩權利變更計劃報核，指出住戶意見尚未完全整合，遇到陳訴整體審查時效被迫延長，也會影響計畫內容準確性，加上有地主戶向法院提起行政訴訟，可能會影響權利變換報核作業，接下來就得等法令修正定案，和降低不同意戶數。

社區住戶：「（不同意戶）他們可能有他們想要的需求吧，屋況比較不好的，他就可能會需要趕快都更，因為他沒有都更的話，如果你這樣的環境，他會覺得很不喜歡。」

名人天廈都更案，預計要蓋成樓高35層、地下6層，新北市府去年6月也發文說審議通過，要進入權利變更計畫階段，只是過了一年半又要暫緩，不免讓住戶覺得遙遙無期。

新北都更處回應，訴訟爭議點在於實施者是否具備承攬都更案財務，雖然訴訟進行中，但沒影響都更已核定，建商能持續進行，只是建商就得跟不同意戶協調、溝通，力拚達到共識。