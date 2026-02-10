獨／涉中方不明金流？調查局密辦高金素梅2年 開議前大開殺戒挑戰保護傘

[FTNN新聞網]記者吳政峰／台北報導

台北地檢署10日指揮調查局國安站搜索無黨籍立委高金素梅的住居所與國會辦公室，並依《偵查不公開作業辦法》說明全案事涉詐領助理費、《醫療器材管理法》及詐領協會補助款等情事。但FTNN追查，本案實起源於2年前，當時調查局懷疑中方有不明金流似與高金有關，報請北檢偵辦釐清，埋伏至今才執行，搶在立法院開議前搜索約談，挑戰保護傘。

無黨籍立委高金素梅的國會辦公室10日遭到搜索。（圖／記者吳家豪攝 ）

北檢表示，本案是法務部調查局國家安全維護工作站(國安站)報請北檢指派檢察官指揮偵辦，案由是高金素梅及其張姓助理等人因疑涉嫌詐領助理費、違反《醫療器材管理法》及詐領某協會補助款等案件。承辦主任檢察官、檢察官10日指揮國安站調查官，持台北法院核發的搜索票，搜索高金住所、國會辦公室及案關人員住居所等共30處，並通知高金、張姓助理及相關人員等共18人到案說明，目前持續調查釐清中。

北檢態度低調，只說明事涉貪污等罪，卻未解釋為何由調查局國安站偵辦。但FTNN進一步追查發現，全案實已立案長達2年，當時調查局分析金流，懷疑中方有不明金流似與高金素梅有關，恐涉及國安，因而交由國安站偵處，國安站層層輾轉，最後擇定報請北檢指揮，北檢指分給當時在「小黑（部分重金專組）」、也有國安案件經驗的檢察官黃冠中偵辦。

全案偵辦2年，調查局擴線查出涉及助理費、COVID-19快篩、詐領協會補助款等疑雲，有了相對具體的犯罪嫌疑，底氣大增，10日除了發動搜索、約談高金素梅與高金的2位助理外，還帶回與高金有關的3名屏東、台東與花蓮的縣議員，全案稍後將移送北檢複訊。

承辦檢察官黃冠中原在「小黑」，2025年轉換股別，升級成「大黑（全責重金專組）」檢察官，調往吉組，主任為曾揚嶺。兩人去年底搭檔偵辦驚天動地的「張文隨機殺人案」，一時間聲名大噪，而今再次聯手合作偵辦高金素梅，曾揚嶺10日甚至親自領軍，帶著國安站主任楊任之前往國會搜索，雷厲風行辦案，逼得立法院長韓國瑜也親上火線，呼籲檢調在執行公權力的同時，也要保有高貴的靈魂，千萬不要當政治的打手。

據悉，北檢選在10日發動搜索約談，實則歷經多次的演練與法律討論，檢察官考量2月24日就要開議，依照《憲法增修條文》第4條第8項規定：「立法委員除現行犯外，在會期中，非經立法院許可，不得逮捕或拘禁。」也就是俗稱的「保護傘」即將撐開，屆時訊後如果決定要聲押高金素梅，以目前的國會生態而言，立法院同意的機率渺茫，羈押難度極高，因此才決定在年前執行偵查計畫。

不過，之前也有類似案件的時間點與與本案雷同，民進黨立委林岱樺涉詐助理費，2025年2月20日被檢調搜索約談，當時立法院雖然尚未開議，但高雄地檢署審酌《憲法》第68條規定「立法院會期，每年兩次，自行集會，第一次自二月至五月底，第二次自九月至十二月底，必要時得延長之。」研判就算還沒開議，但保護傘可能早在2月1日就撐開，幾經思量，最後選擇放棄聲押林岱樺，形成同案被告釋煌智（洪正威）等人遭押，但主嫌林岱樺100萬元交保的特殊處分結果。

換言之，北檢雖然成功向北院聲請到搜索票，但複訊後若認為有羈押高金素梅的必要，向北院聲請羈押時，保護傘到底適不適用，勢必成為檢辯雙方爭執的核心。

若北院採認「開議說」，也就是2月24日開議後才有保護傘的適用餘地，則法官可自行依通常程序，裁定是否准押高金；反之，若北院採認「集會說」，也就是2月1日保護傘就已自行打開，則須行文立法院、取得同意後，才能裁定羈押，曠日廢時，羈押以保全證據的價值將隨著時間的流逝而遞減。

