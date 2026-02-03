獨／淚！約好8月辦復學 新北17歲少女職涯試探卻殞命

台北市萬華日前發生17歲少女北捲入絞碎機殞命的意外，據了解在班上擔任重要幹部的少女，為了職涯試探休學，原本今年8月要復學，卻遇憾事。（圖／東森新聞）





上週六北市萬華一間資源回收廠的17歲葉姓少女，因清理正在運轉中絞碎機的殘膠，不慎遭捲入慘死，事發後家屬難過不已，據了解，葉姓少女家裡屬中低收入戶，就讀新北某高中，還在班上擔任重要職務，一年級下學期結束時，因想要進行職涯試探，在雙親的陪同下辦理休學，原本預計今年8月要復學，沒想到同學再也等不到她返校了。

據了解，葉姓少女課業表現正常，在校期間也很樂於和積極協助公共事務，因此也就擔任班上重要職務，葉姓少女在學習上也很有自己的想法，一年級下學期時，想要進行職涯試探的她，在雙親的陪同下，前往學校和校方溝通辦理休學。

廣告 廣告

原本葉姓少女已和學校約定好，將於今年8月過後辦理復學，沒想到卻發生憾事，校方表示，案發第一時間就已掌握，雖然葉姓少女休學，但仍保有學籍也有按時繳納，這部分校方也會協助辦理保險理賠，另外學校也會以專案方式，替少女申請急難救助金，因適逢暑假，還沒有太多人知悉，若有需要，輔導老師也會即刻介入。

因少女屬中低收入家庭，事發後新北社會局已由社工介入關懷，因案家具中低收入戶身分，市民意外救助可領最高30萬元，另每月均由市府提供經濟及相關協助，後續將依案家需求提供市民意外救助、急難救助、喪葬協助、悲傷輔導等服務。

更多東森新聞報導

聯發科前營運長轉戰慧榮 尾牙疑伸鹹豬手！遭停職

新／台南驚傳槍響 57歲男「左胸中彈」當場死亡

快訊／北市某大學驚傳墜樓！傷者送醫搶救中

