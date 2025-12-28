獨/深夜強震! 地震中心科長"領帶歪歪"火速開記者會獲讚

生活中心/林詠琪、賴文軒 台北報導

深夜發生強震，氣象署火速開記者會，由地震中心科長陳達毅說明，讓民眾安心，不過許多人發現他的領帶歪歪，讓網友開玩笑說真的很趕耶，陳達毅科長還原當時狀況，自己其實不太會打領帶，震完後馬上出門，家裡距離氣象署開車要20~30分鐘，他11點半就抵達，前地震測報中心主任郭鎧紋也稱讚他，很專業。

氣象署地震測報中心科長陳達毅（12.27）：「這起地震，我們也發布了國家級警報。」

廣告 廣告

帶著微笑說明地震資訊，讓民眾安心，氣象署地震中心科長陳達毅，在7.0強震後，不到一小時，火速開記者會，只見他一身西裝，但領帶卻歪歪的，瀏海也變條碼，不少網友笑說好可愛、感覺髮型是從床上跳起來，來不急整理就上電視。





獨/地震中心科長「領帶歪歪」開記者會 本人還原過程

氣象署同仁快速合作，在一小時內召開記者會，提供民眾正確資訊。（圖/民視新聞）









氣象署地震測報中心科長陳達毅說：「當下是我在睡覺，我家住新北市，我有感覺到劇烈搖晃，然後聽到國家警報的聲音，我就已經爬起來穿衣服了。」

週六輪到陳達毅待命，一震完他衣服就穿好了，家住新北市距離氣象署，車程約20到30分鐘，11點05分發生地震，11點30半抵達打卡，留守的同仁已經做好簡報，快速整理資訊後，11點50分開始說明。

網友紛紛稱讚他，很專業很盡責，也有人說很可愛，播報方式不會讓人覺得慌張，反而有安全感，身為大前輩的前地震測報中心主任郭鎧紋，相當讚賞。

前氣象局地震測報中心主任郭鎧紋：「雖然領帶沒有打好，不過是瑕不掩瑜，你看他很真誠，講話很誠懇很親民，那個笑容很可愛，我現在要考慮，是不是下次要學他，領帶也打歪歪。」

氣象署地震測報中心科長陳達毅：「其實我不太會打領帶，那個領帶是之前打好的，然後我只是套上去，沒有時間照鏡子。」





獨/地震中心科長「領帶歪歪」開記者會 本人還原過程

陳達毅科長學經歷豐富。（圖/民視新聞）









今年45歲的陳達毅，東吳物理系畢業、在海洋大學讀應用地科學系碩士，接著到台大讀地質系博士，2005年進氣象署工作，負責處理地震資料、發展預警系統，2020年開始擔任地震中心科長。

氣象署地震測報中心科長陳達毅（2023）：「那前面那個地震是主震。」

台灣的地震中心，專業又盡責，24小時都有人守護，關鍵時刻，讓民眾更放心！





原文出處：獨/地震中心科長「領帶歪歪」開記者會 本人還原過程

更多民視新聞報導

強震夜襲宜蘭！水豚奔跑3秒定格、袋鼠「集體彈跳」畫面曝

宜蘭規模7.0強震「中國有感」！漳州馬路疑「裂出大縫」震撼畫面曝

賴清德、蕭美琴化身動漫主角 民進黨AI年度影片吸睛登場

