獨／為哪樁？賴清德突邀黨籍立委明日便當會

▲民進黨組織部今日臨時邀請黨籍立委明日與主席賴清德進行便當會議。（圖／記者朱永強攝）

[NOWnews今日新聞] 總統暨民進黨主席賴清德今（11）日下午透過黨中央組織部臨時發出通知，邀請黨籍立委明日中午於中央黨部進行便當會議。而過去多半是在立法院會期前邀請立委餐敘，與府院黨高層交流優先法案與地方需求，此次臨時在今日發出邀請將在明日進行會議，勢必讓外界關注會中有何重大宣示。

民進黨昨日才進行中常會，中常委可當面向主席反應與溝通，據悉黨籍立委今日下午陸續收到組織部邀請，賴清德將在明日中午於中央黨部舉行便當會議。

廣告 廣告

而過去多半是在立法院會期前邀請立委餐敘，與府院黨高層交流優先法案與地方需求，此次臨時在今日發出明日便當會邀請，勢必讓外界關注會中主席有何重大宣示。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

賴清德看青年圓夢表演KPOP 盼成下一個周子瑜

林佳龍曝台美「巧合」！20年前他推賴清德赴美 今兩人成關鍵推手

國慶典禮後睽違兩個月！韓國瑜再度同框賴清德 並肩而坐頻咬耳朵