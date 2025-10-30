獨／為母租「電梯房」 租客控違建 樓梯過窄、扶手斷
為了照顧行動不便的母親，沈先生特意在新北市樹林租了一間有電梯的房子，卻意外發現該房屋存在諸多問題。住宅消費者保護會評估發現，該處樓梯寬度僅有70公分，遠低於標準的90公分；扶手固定不牢，甚至有斷裂情況，讓人下樓時險些摔倒。更嚴重的是，作為租屋主因的電梯竟是違建，且目前因無電源而無法使用，使得行動不便的母親難以上下樓，也讓搬家計畫變得困難重重。
實地檢查中，住宅消保會人員發現這處房屋問題重重。樓梯不僅寬度不足，僅有70公分，連一個成年人行走都很困難，遠低於規定的90公分標準。扶手部分雖然高度符合規範，但固定方式不夠牢固，支撐扶手的鐵桿寬度相當細且沒有固定好，若受到拉扯可能會整個垮掉。住保會人員下樓時，甚至親身經歷了扶手斷裂的驚險一幕，所幸沒有造成意外。
沈先生表示，他租這間房子的主要原因是考量母親的行動不便，特別選擇了有電梯的房屋。然而，他後來發現電梯間是鐵皮加蓋的違建，且私人電梯沒有取得雜項執照，租住不久就出現問題。住宅消保會創會理事長吳翃毅博士指出，該房屋多項設施不符合規範，包括樓梯規格、扶手安全性，以及電梯本身也有瑕疵，可能已無法修復，無法提供租客正常使用功能。
目前，電梯維修困難導致沈先生的母親難以上下樓。即使想安裝其他輔助設備，也因樓梯太窄和扶手不堅固而無法實施。吳翃毅博士表示，雙方已在鄉鎮市公所進行調解，調解結果已送至法院核定。他建議屋主可向法院聲請強制執行，請法院通知電梯公司先將電梯電源啟動。在房東與租客各執一詞、持續溝通的同時，專家提醒民眾若遇到類似租屋糾紛，應保留完整證據，包括與房東的對話紀錄和簽訂的契約。若不想經歷漫長的訴訟過程，也可考慮採取協商調解的方式解決問題。
