獨／為看TWICE改名Twice！女退錯票「改成男友名」

女粉絲退錯TWICE演唱會票，受到實名制影響，她只好改成男友名字。（圖／yan_haw90222 授權）

韓團TWICE在高雄開唱引發「藍色旋風」，一位女粉絲因不慎將自己的演唱會票退掉，只剩下男友的票券，為了能夠入場觀賞偶像表演，她做出了驚人之舉——將自己的名字改成男友的名字。這位原名陳O華的女粉絲在完成這項「瘋狂」舉動後，於網路上分享了這段經歷，引發網友熱烈討論。許多人表示，幸好兩人都姓陳，否則改姓只有一次機會。

女粉絲退錯TWICE演唱會票，受到實名制影響，她只好改成男友名字。（圖／yan_haw90222 授權）

這位陳小姐手持身分證和演唱會門票，為了心愛的偶像團體TWICE，將自己的名字改為一個中性的名字「陳O霖」，與男友同名。陳小姐表示，這是她人生中最瘋狂的一次經歷。事情的起因是她和男友原本相約一起觀看TWICE在高雄的演唱會，但當男友決定換到視野更佳的位置時，她打算退掉一張票。然而，在操作過程中，她不小心將自己的票退掉，而非男友的票。由於演唱會採實名制，陳小姐只好將自己的名字改成男友的名字，待演唱會結束後再改回原名。

廣告 廣告

粉絲退錯票後，決定改為男友名，等到演唱會結束後隔天，再立刻改回本名。（圖／yan_haw90222 授權）

陳小姐坦言，當時她隨意點選了一張票退掉，後來才發現退掉的是自己的票，感到相當錯愕。對於這個決定，她思考了四五天，還上網查詢改名的相關規定，了解一生可以改名的次數，以及是否可以立即改回原名。所幸她與男友同姓，否則改姓只有一次機會，情況會更加複雜。

有民眾表示自己不會做出這樣的舉動，但認為只要陳小姐開心就好。另一位民眾則開玩笑說，考量到如果兩人未來結婚，婚禮上兩個人的名字相同可能會造成問題。

TWICE在高雄掀起「藍色旋風」，粉絲最後多花160元改名，如願看到演唱會。（圖／民眾提供）

根據規定，一般人最多只能改3次名字，而姓氏只能從父或從母姓，且最多只能改一次。雖然陳小姐為了改名多花了160元，但她最終如願進場，看到了心愛的偶像，達成了心願。陳小姐也提醒大家，退票時一定要確認清楚再按下確認鍵，以免發生類似的情況。

更多 TVBS 報導

哼「周子瑜」歌煎菲力 遭客人嫌「憨」爆口角

TWICE驚喜二安！ 限定神曲TT嗨翻全場 3成員「揪吃火鍋」

花8800元看太陽！ONCE怒「看不到成員」 官網註記解決辦法

高雄場獨有！TWICE獻唱《日不落》 煙火大放送

