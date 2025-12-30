獨／為陳昭姿奔走？柯文哲欲赴立院拜會綠委

▲民眾黨立委陳昭姿盼與前主席柯文哲，計畫本週五赴立院拜會衛環委員會藍綠立委，研判與代理孕母法案有關。（圖／記者吳翊緁攝）

[NOWnews今日新聞] 民眾黨兩年條款將至，8席不分區立委將在明年2月全面換血，其中在立法院衛環委員會的陳昭姿，因先天性子宮發育不全，到國會後力推代理孕母，但因社會對於代理孕母仍無共識，行政院會本月中通過《人工生殖法》修法草案與代理孕母議題脫鉤，《NOWNEWS今日新聞》獨家掌握，陳昭姿辦公室今（30）日聯繫衛環委員會藍綠立委，盼本週五與前主席柯文哲赴立院拜訪，研判與推動代理孕母有關。

陳昭姿過去曾說明，自己是先天性子宮發育不全患者，曾為無法生育小孩感到痛苦與絕望，因此在宣誓擔任立委之際，要以病人的身分，親自完成代理孕母法制化的最後一哩路，「這是我擔任立委的首要任務」。

行政院會本月中所通過的《人工生殖法》修法草案，僅放寬女女同婚與單身女性，強調社會對於代理孕母仍無共識，因此本次修法脫鉤。然而民眾黨兩年條款將至，陳昭姿卸任倒數，《NOWNEWS今日新聞》獨家掌握，陳昭姿今日透過國會辦公室聯繫立法院衛環委員會藍綠立委，希望本週五與前主席柯文哲一同前往拜會。

藍綠委員辦公室研判，柯文哲大動作出馬，甚至撇開與民進黨恩怨，遞出橄欖枝欲拜會民進黨立委，研判與推動代理孕母有關，昔過去也允諾要將代理孕母列為優先法案，但因柯文哲身份敏感，綠委多半仍在觀望，而藍委則是沒有拒絕的理由，據悉藍綠皆以「立法院院會優先」先行回覆。

