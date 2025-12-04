南部中心／劉安晉、張可倫 高雄市報導

捕撈野生烏魚的季節即將到來，高雄茄萣「興達漁港」在地廟宇，每年冬至前，都會抽出「烏魚公籤」，和國運籤相當類似，由廟方向神明請示抽籤，推測當年烏魚魚況。而在昨天晚間「烏魚公籤」正式出爐，預估今年收成不錯，讓漁民相當開心。

獨／烏魚季即將到來！ 茄萣金鑾宮「烏魚公籤」諭示今年豐收

高雄茄萣金鑾宮，3號晚間，擲筊抽出烏魚公籤。（圖／翻攝畫面）

興達港漁市場，滿地的養殖烏魚，已經率先捕撈上岸，漁民忙著處理，冷空氣接力來襲，全台野生烏魚季即將開跑，現在更傳出好兆頭。高雄茄萣金鑾宮，3號晚間，抽出烏魚公籤，顯示今年烏魚捕撈狀況。頭籤籤文，綠柳蒼蒼正當時，任君此去作乾坤，內容代表，適合把握時機，發揮才能，開創未來。尾籤則是顯示，只要把心定下來，一切都會順利吉祥。高雄茄定金鑾宮主委薛景城：「抽到比較好的籤，當然漁民捕魚會比較有信心，有時候宜蘭那邊，還有澎湖那邊，也會有人過來問。」

高雄茄萣金鑾宮烏魚公籤出爐，暗示今年魚況不錯。（圖／民視新聞）





每年冬至前後，都是捕撈野生烏魚的季節。（圖／民視新聞）

烏魚公籤出爐，暗示今年魚況不錯，讓漁民相當開心。茄萣興達漁港是全台知名的捕烏魚基地，全盛時期捕烏船隊，多達數百隊，早年討海漁民為了解烏魚魚況，會向神明請示抽籤，發展出獨特的「烏魚公籤」文化。高雄茄定金鑾宮秘書陳正雄：「請示媽祖要前三天燒香，告知哪一天要來抽公籤，傳承已經4、50年有了。」當地居民說：「大家對媽祖婆都很相信。」「去年捕3、4萬尾，不錯啦，算中上。」烏魚公籤對漁民來說意義重大，振奮士氣，期待有好收成。

