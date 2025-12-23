獨／烘衣機冒白煙！自助洗衣店「第三次事故」 疑塞太多衣物釀禍

自助洗衣店排風口冒煙，疑民眾一口氣放太多衣服。（圖／TVBS）

自助洗衣店的烘乾機冒煙事件再次發生，板橋一間自助洗衣店於22日下午3點多突然冒出白煙並伴隨燒焦味，引起附近民眾注意。據附近居民表示，類似冒煙事件已是第三次發生，先前曾有消防車前來處理。專業維修人員指出，這類事件主要是因為使用者一次塞入過多衣物，導致機器過熱循環不良，外層衣物過熱而內部無法適當受熱，最終造成衣物焦掉並冒煙。

附近居民表示，他曾經目睹該洗衣店發生一兩次冒煙事故，甚至聽過消防車前來處理的聲音。雖然不至於引發火災，但冒煙情況確實存在。民眾認為，這類事件可能與秋冬季節有關，因為許多人會將體積較大的毛毯、被子等蓬鬆衣物送去烘乾，再加上有些顧客為了一次烘乾所有衣物而塞入過多，當烘乾機溫度過高時就容易導致冒煙。

維修人員解釋，問題的根本原因是顧客一次放入太多衣物，影響機器內部的熱循環。他舉例說明，曾有顧客用車子載來3個籃子的衣物，卻只使用一台烘乾機，結果導致「外表一直受熱裡面沒有，後來衣服就焦掉」。維修人員進一步表示，許多民眾為了節省費用，會將大量衣物硬塞進烘乾機，卻不知這樣做可能帶來嚴重後果，甚至面臨賠償責任。

現場觀察發現，即使在事故發生後，仍有兩台烘衣機被塞得滿滿的。許多使用自助洗衣店的民眾希望能一次完成洗滌和烘乾過程，但若冒煙情況沒有及時被發現處理，不僅會損壞顧客的衣物，還可能造成機器報廢，甚至影響店家和周圍住戶的安全。這起事件提醒大家在使用自助洗衣設備時，應遵循適當使用量的原則，避免因貪圖方便而造成不必要的風險。

