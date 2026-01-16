獨一無二櫻景色｜絕美春櫻X頂級名宿 日本京都、東北的夢幻旅程
記者 陳聖偉 / 報導
旅遊早已不再只是移動，而是生活品味的選擇與呼應，太平洋旅行社以「日本最奢等級賞櫻住宿之旅」為核心主題，重新定義親近櫻花的方式。不只是走訪賞櫻名所，更住進日本頂級名宿，讓世界級的櫻花風景成為日常風景，為看過世界繁華、懂得為自己留下珍稀體驗的旅人而規劃，放慢節奏、追求品質，享受【頂級名宿X世界級賞櫻X獨一無二的入住體驗】的加乘，在無可取代的旅途中細細品味、從容收藏櫻景色。
旗艦行程1.｜京都至臻 賞櫻名宿
● 賞櫻體驗：擷櫻茶席、東山春櫻、古都靜謐晨景
● 餐飲亮點：百年料亭京大和米其林料理
● 行程升等：搭乘國際線商務艙
專為「第一次就想住到最好」的頂級賞櫻旅人設計，「京都柏悅Park Hyatt擷櫻茶．京大和米其林六日（行程售價212,800元起）」從啟程開始就升等國際線商務艙，以尊榮非凡的服務開啟不凡的旅程。
住宿安排雙頂級的【京都柏悅Park Hyatt】X【大阪四季酒店Four Seasons Hotels and Resorts】，讓熱愛關西的遊客盡享旅宿美學的顛峰之作。
坐落在東山核心，步行即可抵達櫻花名所的米其林一星鑰——京都柏悅酒店，由季裕棠與北山安夫聯手操刀，在古寺與庭園的環繞中，結合禪意幽思之境，打造綻放東方氣韻的奢華京都風情。
大阪四季酒店為世界傳奇的國際性豪華酒店管理集團「Four Seasons Hotels and Resorts」在日本開設的第四家酒店，坐擁優越交通位置，結合日本傳統旅館概念，帶來全新的日式奢華體驗；由日本著名設計公司CURIOSITY規劃，每間客房都將大阪城市的河流和水道美景盡收眼底。
行程安排品嚐超過140年歷史的米其林星級料亭「山莊．京大和」，木竹屏柵、松柏映池，以旬食創作懷石料理，綻放京都美學韻味於花盤藝碗間；幕末時代，桂小五郎等維新志士曾於此討論攘夷討幕，被指定為京都市保護建造物，更顯傳奇色彩。此外，更於「送陽亭」進行呈茶體驗，在夕照晚霞中，以高台寺古鐘佐茶，細賞千年香韻文化。
旗艦行程2.｜全球頂奢 賞櫻雙宿
●體驗價值：森林系隱世賞櫻X身心靈奢華療癒
●行程升等：4月1日出發．特別升等國際線商務艙
安縵在頂級旅遊客層的口中，具有「一次安縵，一生安縵」的殿堂級地位，住過就回不去了！太平洋旅行社甚且安排【全球頂奢品牌Aman Kyoto（安縵伊沐）】X【京都最新話題名宿Six Senses Kyoto（京都六善）】雙宿同享，給「住過很多好飯店，但只想再升一級」的高端旅遊收藏者，更由於在櫻花季期間出發，名額極為有限，稀有性更上層樓，更顯「【鉑金會】安縵伊沐 Aman迎花訊．京都六善Six Senses五日（行程售價235,800元起）」的一席難求。
米其林三星鑰——安縵伊沐溫泉度假村，坐落在英虞灣旁、伊勢志摩的森林山丘之中，客房均有私人風呂，浸浴飽含礦物質的溫泉，或是漫步在林木清幽的朝聖古道、吹拂蜿蜒海岸線的清爽海風，一步一履盡顯閒逸風情，是讓人恢復活力的靜謐聖地。
京都六善設計靈感來自《源氏物語》，體現當時「雅」的美學理念和優雅格調，在現代日式禪意氛圍中打造貴族雅緻的和風旅居，步行即可輕鬆抵達妙法院、京都國立博物館和三十三間堂，住客可自在選擇欣賞內部庭院、城市景觀，或是對面著名的16世紀豐國神社的花園，古蹤新影、鬧中取靜，身心靈皆獲抒放。
此外，安排搭乘《志摩之風》列車，把三重縣的田園風光，收進回憶裡。品嚐極品風味日本三大銘牛～松阪牛，更是令人心滿意足的味蕾饗宴。
旗艦行程3.｜東北私藏 傳奇旅宿
●賞櫻特色：最上川河岸櫻花X山形春櫻風景
●體驗價值：令人沉吟、回味的秘境時光
遠離人潮、只為真正懂櫻花的人所設計的日本東北「靜謐系賞櫻」，真正體現太平洋旅行社規畫日本深度、稀有旅行的專業與功力，安排傳奇的【THE YUKAWA 一條支店】X【銀山溫泉代表性旅館 銀山莊】賞櫻場域，將自然、文化與住宿體驗緊密交織，呈現一場真正稀有、深度而靜好的櫻花旅程。
「最上川花見粉櫻．THE YUKAWA 一條支店．銀山莊五日（行程售價108,800元起）」嚴選兩間傳奇溫泉名宿：2025年全新開幕的THE YUKAWA一條支店，坐落於宮城鎌先溫泉溪畔，全館僅設11間套房，每間客室皆配備源泉放流式露天風呂與專屬露台，春櫻、夏綠、秋楓、冬雪，四季盡收眼底。賓客在夕陽染紅山林、星光映照溪谷的開放式露台，以五感細品自然與料理交織的至高饗宴。
此外，入住銀山溫泉代表性的旅館銀山莊，安排半露天寢湯付客室，浴槽以青森檜木精製，溫潤木香伴隨泉水流淌，帶來深層放鬆的沐湯體驗。寬敞的好萊塢式雙床配置，結合起居與臥眠空間，自晨光初現至夜幕低垂，皆能沉浸於銀山特有的靜謐與詩意之中。
旅途中走訪東北十大賞櫻地點——福島日中線紀念櫻花步道，有千株之垂櫻的花之長廊；福島桃源鄉的花見山公園，則是櫻花名見所百選之一，還有山形縣的烏帽子山公園、霞城公園、鐵道花長井線，為這趟賞櫻之旅畫下最從容、也最深刻的句點。
賞櫻，不在於走到哪裡，而在於住在哪裡，每一段行程，太平洋旅行社皆以私房秘境與頂級名宿為主角精心規劃，入住即體驗、醒來即花景，讓櫻花不只是風景，而是日常的一部分。除了頂級名宿系列，太平洋旅行社同步推出逾30條日本賞櫻路線（https://url.pac-group.net/8gdckn），行程版圖涵蓋關東、關西、中部北陸、東北、北海道，揉合名城巡旅X溫泉療癒X鐵道風景X藝術人文X自然景觀等多元主題，無論是追求極致奢華、深度文化體驗，或初訪日本的經典路線，皆能依旅人需求精準規劃，打造專屬的優質賞櫻旅程。
