「獨一無二」建築美學 臺中市都市空間設計大獎隆重揭曉

素有「臺中市建築奧斯卡獎」美譽的「臺中市都市空間設計大獎」，今年邁入第12屆，特別以「獨一無二」為年度主題，展現臺中在都市設計與宜居建築上的創新能量。市府比照金馬獎規格，於勤美洲際酒店3樓隆重舉行頒獎典禮，共頒發7大類獎項、15件獲獎作品，由市府秘書長黃崇典與都發局長李正偉接力頒獎，肯定建築師與團隊在城市空間美學上的卓越表現。

都發局指出，此屆年度最大獎項「都市空間設計首獎」及「宜居建築設計卓越獎」，由「陸府織森」奪得，作品由永續建築師事務所鄭斯新建築師操刀設計，以「編織自然與生活」為核心理念，透過垂直森林綠化、多層次材質運用，以及具節奏感的空間動線與中介空間設計，結合生機建築與藝術語彙，營造如同植物園般溫潤且具儀式感的綠意建築，與周邊公園景觀共構，深獲評審高度肯定。

都發局表示，評審特別獎則由「逢甲大學共善樓（水湳校區）」及「東區協園社會住宅」榮獲，展現教育與公共住宅在都市空間中的示範價值。宜居建築設計類的經典獎與傑出獎，分別由「帝璟寬和」及「鉅虹 深CASA」獲得，呈現住宅設計在生活品質與美學上的細膩詮釋。

為呼應全球淨零趨勢與城市低碳轉型，都發局此屆也特別增設「低碳永續建築獎」，由「四季藝術幼兒園－永續生態綠校園」獲得評審青睞，展現建築設計在環境永續與教育場域中的實踐成果。

黃秘書長於致詞中指出，臺中持續朝向「人本友善、宜居永續、韌性防災」的城市願景前進。近年更吸引基隆、新北、臺北、桃園、新竹、嘉義、臺南及高雄等縣市前來取經，臺中已成為國內推動宜居建築的重要典範城市。

都發局長李正偉也表示，透過都市空間設計大獎的持續推動，不僅提升國內外建築師與景觀設計團隊到臺中「做設計、遊建築、品生活」的意願，更期盼將臺中的宜居建築理念與城市美學價值轉化為綠色種子，向全臺擴散。