獨／無辜騎士成張文刀下魂 民眾獻花見姊姊深夜帶威士忌祭悼痛哭

有民眾22日前往祭悼獻花，意外目睹蕭姓騎士姊姊在旁祭悼痛哭。（圖／民眾提供）

張文北市隨機殺人釀成4死11傷慘案，57歲的余家昶為阻擋張文丟擲煙霧彈，遭一刀斃命；而張文移動到中山後，持刀對著人群揮砍，造成一名路過的蕭姓騎士脖子遭劃傷，緊急送醫後仍不幸不治，不少民眾也自發性前往相關地點獻花哀悼，22日晚間11時許，就有民眾發現，蕭姓騎士的姊姊拿著一瓶威士忌在事發地點誠品南西、民眾獻花前忍不住放聲大哭，讓人看了相當鼻酸。

有民眾22日晚間前往誠品南西獻花哀悼時，意外發現有女子坐在民眾獻花前忍不住失聲痛哭，身旁還放有一瓶威士忌，讓路過民眾看了無不心酸。隨後就有眼尖民眾認出，該名女子就是先前遭張文砍殺的無辜蕭姓騎士姊姊，讓人相當不捨。

而針對此案的罹難者賠償，台北市政府法務局23日也公布最新補償措施，目前已彙整相關補償、保險、撫恤及慰問金資訊，將秉持「從優」、「從速」原則盡全力協助受害者與家屬。

法務局說明，針對此案的3名死亡家屬，均可向犯罪被害人保護協會請美人180萬元的補償金，現階段已完成亡者家屬及受傷民眾可獲得之相關補償統整，民眾可獲得之相關補償統整，將秉持「從優、從速」原則，全面協助受害者申請相關補償。依事發地點，台北大眾捷運股份有限公司已啟動《大眾捷運系統旅客運送責任保險》之理賠程序。

法務局長連堂凱指出，除上述補償外，針對挺身守護市民的余先生，市府將另依《臺北市民眾協助警察拘捕人犯損失補償自治條例》，發給600萬元撫卹金，並提供最高50萬元之喪葬補助金。在其他傷者及家屬部分，已採取「一案一社工」方式，確保都能獲得妥善醫療照顧與關懷慰問。

社會局補充說明，即日起透過市府「公益臺北愛心平台」啟動「1219事件扶助專案」，讓民眾的愛心捐款轉化為即時的扶助，陪伴受害者及其家屬共度難關。

