獨／燒冥紙丟議員服務處 還嗆警：不然你開槍

新北市議員劉美芳，位於板橋的服務處，多次遭同一名男子上門騷擾，不僅對工作人員揚言要行兇，還自備大量冥紙，用打火機點燃後亂撒，連員警到場處理，他依舊不肯配合，還嗆聲要求警方「開槍」，日前他也被依恐嚇罪判刑2個月。

這名男子的騷擾行為令人震驚。監視器畫面顯示，他將點燃的冥紙往議員服務處撒，火光在地面上分散成小光點閃爍。約10秒後，大量紙片從天而降，甚至散落在機車上。從另一個角度可以清楚看到，就是這名推著推車的男子所為。

新北市議員劉美芳表示，這名男子曾對服務處工作人員說：「如果你們故意不讓我見議員，那我就要XX你們。」她補充道：「他後來第二次晚上的時候，又跑來撒冥紙，丟那種類似爆竹的東西。」

更令人擔憂的是，這已不是該男子第一次上門騷擾。畫面顯示他曾拖著行李箱、帶著棍子再度進到服務處找工作人員麻煩。當多名員警到場處理時，他不但不配合，還指著警方大聲喊叫：「我有傷害嗎！沒有！不然你開槍啊。」他雙手一攤，上下打量並瞪著員警，不斷重複自己沒有錯，在門口折騰許久。

劉美芳說：「我們是在一樓，所以說其實很容易就可以進到我們服務處。我們服務處的助理其實也是心生恐懼。他就是陌生人，他就純粹然後來，可能他有什麼事情想要跟我講，我不知道，但是他用這樣的態度其實跟這種做法是不對的。」

雖然這名男子已經被依恐嚇罪判刑，但服務處人員仍擔心他可能再次出現，且難以及時攔截。議員與工作人員們現在互相提醒要格外小心，只希望能夠恢復一個平靜又安全的辦公空間。

