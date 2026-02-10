獨／爆出黑馬 宏泰集團全拿存保標售台北101股權15%

中央存保公司標售台北101的股權今日開標，據了解，宏泰集團這次出動宏泰人壽與呈達投資，合力全數取得15%的股權，並且以略高於底價的每股38.72元得標，總金額86億元。

中聯信託的15%股權由存保公司出面標售，知情人士指出，其實宏泰集團掌門人林鴻南，在伊藤忠擬出脫台北101股權時，一度對於擬藉此投資台北101有高度的興趣，但當時價格未談攏，且政府並不希望因此創造出第二大民股，因此林鴻南最後未能如願。這次林鴻南雖然認為101標售價格貴，但機不可失，因此最後仍出手得標，這對林鴻南而言，是非常不容易的決定。林鴻南出身於三重幫林家，這也可視為三重幫透過存保公司的股權標售，取得2席台北101董事，重返台北101董事會。

而原本出手擬標1%的證交所，因為林鴻南出手全部拿下A包台北101的15%股權，因此這次就未如預期標得1%的股權。

