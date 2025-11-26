獨／特斯拉交車58天故障「車全拆」消基會協調破局

特斯拉交車58天遭解體，協調破局，業者無回應。（圖／TVBS）

台北市一名車主不滿指控，購買兩百多萬的特斯拉Model Y，交車58天車突然故障，送原廠維修，竟查不出原因，整車全拆重裝，後續業者雖然有補償，但車主質疑是不是一開始就買到瑕疵車，事後到消基會協調破局，業者暫無回應。

車主描述他開著特斯拉在行駛過程中突然跳出「安全約束系統發生問題」的畫面，警報聲持續不斷。據廠長告知，在台灣交付的六七千台車輛中，僅有這一輛發生問題。讓車主懷疑，自己是否買到瑕疵車。

原本承諾5至7天的維修期限被延長至半個月還未完成，讓潘先生感到不對勁而前往原廠查看。當他到達時，發現自己的愛車幾乎被完全拆解，包括螢幕、方向盤、前座、中控台以及車門等部件都已被拆除。原廠解釋，由於安全約束系統包含方向盤、安全氣囊、安全帶及其他車輛安全系統，他們無法確切判斷哪個系統出現問題，因此需要全面檢查。

目睹愛車被「解體」的慘狀，潘先生表示已經完全失去信任，希望能更換新車或以中古車價格獲得差價補償。然而，業者僅願意提供1萬5千點數作為補償，可用於折抵未來的維修費用或購買商品。汽車達人錢毅表示，一般車輛勘驗時只能檢測出外觀瑕疵，真正的電器問題需要實際駕駛才能發現。他進一步指出，雖然這類情況的折價可能不會太高，但問題在於消費者如果事先知道有此問題，很可能根本不會購買該車輛。

即使此案已進入消基會調解程序，雙方仍未能達成共識。記者嘗試聯絡特斯拉業者但暫未獲得回應。對於潘先生來說，即使車輛最終被完全修復，在他心中這台車已經變成了「中古車」。

