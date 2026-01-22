獨！王定宇揭昌洩密第三位助理！若「這樣」就沒電磁紀錄！

論壇中心／李佳穎報導

外交及國防委員會週一（19）召開軍購特別預算機密會議，期間立委黃國昌一度攜帶機密文件出場，引發軒然大波；而民進黨立委陳培瑜昨（21）日調閱監視器發現，黃帶出國防密件時間長達75秒、鏡頭外時間則有42秒，且身邊跟著兩位助理，其中一位拿著兩支手機。對此，外交國防委員會召委、民進黨立委王定宇在《台灣最前線》揭露，根據陳培瑜委員的消息，「陪他回來還機密的助理，並非一開始陪他走下去的那兩個人！」所以最起碼有三位助理！

王定宇指出調閱監視器要關注的細節，黃國昌究竟有沒有下樓，若是下樓了走到哪一樓返回？是否有在樓間停留？並且究竟是跟幾位助理一起走下樓？「若是黃國昌自己或單獨兩位或一位助理陪他走下樓」，那就有問題了；「若是三位一起陪著走下樓」那大概比較沒有問題。

並且王定宇揭露，若是用「視訊」的方式翻拍洩密，例：FaceTime、通訊軟體視訊等。讓對方去錄影，那就不會留下電磁紀錄！

原文出處：獨家！王定宇揭跟昌回來還機密的是第三位助理！若「這樣」就沒有電磁紀錄！

